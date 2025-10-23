Předplatné

Deštivý večer v Rijece. Rozhodnutí proti fotbalu, šlo o zdraví hráčů a nikoho to nebavilo

Video placeholder
Deštivý večer v Rijece. Rozhodnutí proti fotbalu, šlo o zdraví hráčů a nikoho to nebavilo • Zdroj: isport.tv
Anglický sudí Jones ukončil zápas po prvním poločase
Spartu provázel v Chorvatsku složitý terén, s nímž si při standardkách musel poradit i Veljko Birmančevič
Těžký terén v Rijece poznal i Veljko Birmančevič
Jaroslav Zelený při utkání v Rijece v rámci Konferenční ligy
Anglický sudí Jones rozhodl o pokračování zápasu v Rijece
V Rijece dělali vše, aby se začalo hrát
V Rijece dělali vše, aby se zase začalo hrát
Co to bylo za rozhodnutí? Proč anglický sudí Robert Jones dovolil, aby vůbec začal zápas Konferenční ligy mezi Rijekou a Spartou? Byl to až skandální verdikt, který šel proti fotbalu samotnému, ohrozil zdraví hráčů, naštval fanoušky. To vše rozebírají v Prvním dojmu Jiří Fejgl a Pavel Baláž.

Celý První dojem si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Fiorentina22005:06
2AEK Larnaka22005:06
3Celje22005:16
4Samsunspor22004:06
5FC Lausanne22004:06
6Mainz22002:06
7Vallecano21104:24
8Raków21103:14
9Štrasburk21103:24
10Noah21102:14
11Jagiellonia21102:14
12AEK Atény21017:33
13Zrinjski21015:13
14Sparta11004:13
15Lech Poznań21015:33
16Crystal Palace21012:13
17Šachtar21014:43
18Varšava21012:23
19Škendija21011:23
20AZ Alkmaar21011:43
21Lincoln21012:63
22KF Drita20202:22
23Häcken20202:22
24KuPS20201:12
25Omonia Nikósie20111:21
26Shelbourne20110:11
27Olomouc20111:31
28Universitatea Craiova20111:31
29Breidablik20110:31
30Rijeka10010:10
31Slovan Bratislava20021:30
32Hamrun20020:20
33Shamrock20021:60
34Kyjev20020:50
35Rapid Vídeň20021:70
36Aberdeen20022:90
  • Osmifinále
  • Play-off

