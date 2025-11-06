Priske: Máme problém, který vyřešíme. Dlouze obhajoval Haraslínovo střídání
Rozhodně měl co vysvětlovat. Sparta pod vedením Briana Priskeho znovu ztratila body v ligové fázi Konferenční ligy. Ve čtvrtek večer remizovala na letenském stadionu 0:0 s Rakówem Čenstochová. „Nevyhráli jsme doma, je to ztráta. A musíme být nespokojení,“ poznamenal dánský kouč, který vysvětlil i (ne)čekané zásahy do sestavy.
Strávil na tiskové konferenci necelou půl hodinu. A v závěru využil ještě prostor k tomu, aby vyslal vzkaz do kabiny: „Mám skvělé kluky,“ začal vyprávět. „Byl jsem na ně v pondělí tvrdý, opravdu velmi tvrdý. A mám dobrý pocit, jakým způsobem na zápas s Karvinou zareagovali. Teď nám chybí góly. Ale fotbal není snadný, není snadné skórovat.“
Takže souhlasíte, že ofenzivní kvalita nebyla opět dostatečná, že?
„Nebyla, určitě ne. Pramení to ze dvou důvodů. Zaprvé: Raków je dobrý tým, kvalitní v defenzivě a bránil velmi dobře.“
A zadruhé?
„Nemůže najít správná řešení v ofenzivní fázi. Nevytváříme si tolik nebezpečných příležitostí, jak bychom si představovali. Proto jsme remizovali bez gólů. Nejsem s tím spokojený, ale musím to přijmout.“
Ve velké šanci selhal útočník Kevin-Prince Milla, který nastoupil teprve počtvrté v základní sestavě. Jak si vedl?
„Měl své momenty, ale bohužel nevstřelil gól. Pomohl by mu, zvedl by mu sebevědomí. Je to pro něj těžká situace, protože dlouho nehrál a nemá za sebou tolik minut. Zejména hrát na Letné a proti tak silnému soupeři není vůbec snadné. Přesto měl dobré momenty a do budoucna zanechal dobrý dojem.“
Zásahem do sestavy bylo předčasné střídání Albiona Rrahmaniho. Co s ním je?
„V minulých týdnech byl nemocný, měl v těle infekci a dostal antibiotika. Byl ale připravený hrát, cítil se dobře. Bohužel se to zhoršilo, nebylo to dobré a museli jsme střídat.“
Nahradil ho Lukáš Haraslín, jehož jste znovu stáhl v průběhu druhého poločasu. Bylo to nutné?
„Hrál víc minut, než měl. Uvědomte si, že má za sebou už dvě zranění v této sezoně. Začal minulý týden teprve trénovat, v neděli odehrál zhruba patnáct minut a dneska jich bylo víc, než jsme plánovali. Přemýšlel jsem o tom už s ohledem na nedělní zápas, aby byl připravený. Kdybych mu dal dneska celý zápas, určitě by proti Teplicím nehrál.“
Takže jste ho šetřil.
„Po neděli jede na reprezentační sraz, kde bude hrát další dva zápasy. A to není ještě kompletně fit. Je moje práce ho ochránit a ujistit se, že ho udržíme v pohodě až do Vánoc. Během pauzy mu chceme dát prostor, aby se dal do kupy a v lednu znovu začal.“
Přesto je důležitý hráč. Nevyplatí se jít někdy proti doporučením?
„Ale já to dneska udělal. Doporučení byla dvacet, maximálně třicet minut. Občas se tak musím rozhodnout, ale všichni pracujeme dohromady, mám velmi dobrý vztah s lékařským týmem a výkonnostním úsekem. Všichni souhlasí s tím, jak to nakonec dopadlo. Kdybych ho nestáhl ze hry, odehrál by pětasedmdesát minut. Ale já chci, aby nastoupil i v neděli. A pak si budu jen držet palce dva týdny, aby se nezranil v národním týmu. Protože co se stane tam, nad tím nemám kontrolu.“
Projevuje se Haraslínova minutáž i na tom, že Veljko Birmančevič odehrál už dvacet zápasů napříč všemi soutěžemi?
„Jasně. To je jednoduché. Čím víc toho hráči absolvují, zvyšuje se riziko zranění. Únava roste. Pak záleží na mentálním nastavení hráče. Birma chce hrát každý zápas, všechny minuty. A do každého zápasu jde naplno, hraje na vysokém levelu. Je potřeba se s hráči bavit, ochránit je. Ale jakmile odjedou na reprezentační srazy, je to výzva. Nemáte je pod kontrolou.“
Pavlu Kadeřábkovi jste v posledních týdnech tolik minut nedal. Bylo složité s ním o tom komunikovat?
„Bylo to jednoduché, to je prostě fotbal. Jsem vždycky upřímný k hráčům, říkám jim na rovinu svůj pohled. A je jedno, jestli je mu třiatřicet let, nebo dvacet. Jsou to úplně stejné konverzace.“
Jak na vás v utkání působil?
„Jsem s ním spokojený. Odvedl přesně to, co jsme očekávali. Byl solidní do defenzivy, odpracoval to, zabíhal za obranu. Hrál tak, jak jsem předpokládal.“
Jde o další ztrátu. V jakém mentálním stavu je momentálně mužstvo?
„To je velmi dobrá otázka. Je jasné, že jsme v tomhle období nedotáhli několik zápasů k výhře, což vede ke zklamání. Jak u hráčů, realizačního týmu, tak u fanoušků. To je normální. Možná to může přejít až do frustrace, když přijde pasáž sezony, kdy nevyhráváte a neodvádíte výkony, jaké všichni očekávají.“
To je riziko?
„Já zároveň cítím v týmu hrdost. Cítil jsem, že chce zareagovat na nepovedený zápas v Karviné, že chce ukázat všechno, co v něm je. A když si porovnám defenzivu v Karviné a dnes, tak to z naší strany bylo po mentální stránce dobré. Cítil jsem ochotu bojovat, spolupracovat. Byla tam vášeň. Ale náš problém je teď v ofenzivě, který vyřešíme.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Samsunspor
|3
|3
|0
|0
|7:0
|9
|2
Celje
|3
|3
|0
|0
|7:2
|9
|3
Mainz
|3
|3
|0
|0
|4:1
|9
|4
AEK Larnaka
|3
|2
|1
|0
|5:0
|7
|5
FC Lausanne
|3
|2
|1
|0
|5:1
|7
|6
Vallecano
|3
|2
|1
|0
|7:4
|7
|7
Štrasburk
|3
|2
|1
|0
|5:3
|7
|8
Fiorentina
|3
|2
|0
|1
|6:2
|6
|9
Crystal Palace
|3
|2
|0
|1
|5:2
|6
|10
Šachtar
|3
|2
|0
|1
|6:4
|6
|11
KuPS
|3
|1
|2
|0
|4:2
|5
|12
Raków
|3
|1
|2
|0
|3:1
|5
|13
KF Drita
|3
|1
|2
|0
|3:2
|5
|13
Jagiellonia
|3
|1
|2
|0
|3:2
|5
|15
AEK Atény
|3
|1
|1
|1
|8:4
|4
|16
Sparta
|3
|1
|1
|1
|4:2
|4
|17
Noah
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|18
Rijeka
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|19
Olomouc
|3
|1
|1
|1
|3:4
|4
|20
Universitatea Craiova
|3
|1
|1
|1
|2:3
|4
|21
Škendija
|3
|1
|1
|1
|2:3
|4
|22
Lincoln
|3
|1
|1
|1
|3:7
|4
|23
Lech Poznań
|3
|1
|0
|2
|7:6
|3
|24
Kyjev
|3
|1
|0
|2
|6:5
|3
|25
Varšava
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|26
Zrinjski
|3
|1
|0
|2
|5:7
|3
|27
AZ Alkmaar
|3
|1
|0
|2
|2:7
|3
|28
Häcken
|3
|0
|2
|1
|3:4
|2
|29
Omonia Nikósie
|3
|0
|2
|1
|2:3
|2
|30
Shelbourne
|3
|0
|1
|2
|0:2
|1
|31
Shamrock
|3
|0
|1
|2
|2:7
|1
|32
Breidablik
|3
|0
|1
|2
|0:5
|1
|33
Aberdeen
|3
|0
|1
|2
|2:9
|1
|34
Slovan Bratislava
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|35
Hamrun
|3
|0
|0
|3
|0:5
|0
|36
Rapid Vídeň
|3
|0
|0
|3
|1:8
|0
- Osmifinále
- Play-off