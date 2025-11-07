Předplatné

ZNÁMKY Sparty: Millovy nesmysly v šancích, nejistý Uchenna. Na Kadeřábkovi bylo znát...

Video placeholder
Dovnitř a ven, Haraslín střídání nesl nelibě. Sparta opět ztratila body, chybí jiskra • Zdroj: isport.tv
Lukáš Haraslín v akci proti Rakówu
Hráči Sparty jdou poděkovat fanouškům za podporu
Zklamaní hráči Sparty po zápase s Rakówem
Sparťanský kouč Brian Priske
Raków v závěru utkání se Spartou nastřelil tyč
Hráči Sparty po duelu s Rakówem
Pavel Kadeřábek v akci s Rakówem
iSport.cz
Konferenční liga
Šancí bylo poměrně dost, jenže gólem žádná neskončila... Proto Sparta ve třetím utkání ligové fáze Konferenční ligy jen remizovala s polským Rakówem 0:0. Trenér Brian Priske překvapil nasazením Kevina-Prince Milly, do základu se po delší době dostal i Pavel Kadeřábek. Jak si sparťané vedli? Projděte si tradiční pozápasové ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport (10-nejlepší, 1-nejhorší).

