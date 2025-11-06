Haraslína naštvalo předčasné střídání, rozhazoval rukama: Negativní emoce, ale...
Sparta odhalila viditelnou slabinu. Ta se momentálně nachází v ofenzivní fázi hry. Ve čtvrtek v třetím kole ligové fáze Konferenční ligy remizovala na domácím hřišti s Rakówem Čenstochová výsledkem 0:0. „Trochu se trápíme,“ přiznal kapitán Lukáš Haraslín, jenž těžce nesl předčasné střídání. Letenští si připsali teprve čtvrtý bod ze tří zápasů v evropské soutěži.
Se závěrečným hvizdem se ozval na letenském stadionu pískot. Sparťané ho slyšeli už podruhé za poslední týden. Tentokrát po bezbrankové remíze a další ztrátě v Konferenční lize.
Přitom mohlo být hůř. Raków Čenstochová se po rohovém kopu velmi přiblížila k vedoucí brance, když urostlý Apostolos Konstantopoulous trefil hlavou tyč.
„Chceme vyhrát každý zápas, takže nejsme spokojení. Musíme přepnout a bodovat naplno v lize,“ prohodil záložník Patrik Vydra. „Výkon byl celkově v pohodě, ale to ve Spartě nestačí. V tomto období trochu bojujeme s vytvářením a proměňováním šancí. A fotbal je o gólech,“ zmínil trenér Brian Priske.
Ten reagoval na herní propad zásahy do základní sestavy, a to zejména kvůli nedělnímu výbuchu v Karviné (1:2). Udělal jich nakonec šest. Což je vskutku pořádný otřes!
Pavel Kadeřábek zasáhl do hry po třízápasové pauze (dokonce s kapitánskou páskou), do stoperské trojky se vrátili Jaroslav Zelený s Adamem Ševínským, který hrál naposledy před dvěma týdny ve specifickém utkání v Rijece (0:1). Ve středu hřiště nastoupil také Patrik Vydra.
Podivné tahy se pak odehrály v ofenzivním trojzubci, který spolupracoval od začátku duelu ve složení Albion Rrahmani, Kevin-Prince Milla a Veljko Birmančevič. První z nich dohrál už po čtyřiadvaceti minutách. Byť na jeho pohybu nebyla znát výrazná zdravotní komplikace, opustil hrací plochu s bolestivou grimasou.
„Ještě nevím, jak na tom přesně je,“ komentoval jeho zdravotní stav Priske. „V poslední týdnu trochu bojoval, už v reprezentační pauze měl problémy s dýcháním. A dneska to nebylo dobré,“ doplnil informace.
Článek pokračuje pod infografikou.
Kosovana nahradil Lukáš Haraslín, který absolvoval v neděli prvních zhruba dvacet minut po doléčení zraněného kotníku. A jeho příchod na trávník byl znát. Zatímco Rrahmani se protlačil k jedinému (a ještě nepřesnému) zakončení po přiklepnutí důrazného Milly, slovenský reprezentant znamenal veliké osvěžení.
Jde o nepříjemný náznak, že Sparta je až příliš závislá na Haraslínovi, na svém kapitánovi. První gól, který dal po technické střele na bližší tyč, nebyl uznaný kvůli evidentnímu ofsajdovému postavení. Přesto devětadvacetiletý hráč pokračoval v solidním tempu.
Do konce prvního poločasu vytvořil šanci pro Millu, dvakrát centroval do vápna a jednou za jeho hranou vystřelil nepříjemně po zemi a k tyči. Později ještě po úspěšném driblinku přenechal míč na straně Kaanu Kairinenovi. Z toho následně kamerunský útočník zapsal další pokus.
Sparťané nakonec vyšli gólově naprázdno, na letenském stadionu poprvé od lednového utkání s Interem Milán (0:1) v Lize mistrů. „Dostali jsme se do poslední třetiny hřiště, ale chybí nám finální fáze. To nás v posledních zápasech trápí, a zlomilo nás to i dneska. Už to musíme prolomit,“ poznamenal v televizním rozhovoru záložník Vydra.
Ve druhé půli toho předvedli málo. Milla zahodil největší sparťanskou šanci utkání, když si převzal na hraně malého vápna přihrávku od Kairinena a selhal v zakončení. Velká hrozba nepřišla ani po rohových kopech. Tlak letenského týmu otupil také brankář Oliwier Zych, který natahoval čas.
A ve chvíli, kdy domácí potřebovali kolem pětasedmdesáté minuty utáhnout šrouby, Priske překvapil nečekaným střídáním. Odešel Haraslín, který nesouhlasně rozhodil rukama. Navlékl na sebe bundu, usedl naštvaně na lavici.
Po utkání mluvil s rozvahou. „Ze sportovního hlediska jsem byl naštvaný. Byly to negativní emoce, beru to na sebe, ale hráč to někdy musí dostat ze sebe,“ zmínil Haraslín. „Cítil jsem se fajn, ale trenéři vědí, jaké se mnou mají plány a jak mě pošetřit. Přece jen za dva dny máme další zápas a musím být stoprocentní.“
A Priske ho evidentně bude potřebovat. „Odvedl dobrou práci, ale odehrál víc minut, než by měl. Přemýšlel jsem už o dalším zápase, chci ho ochránit pro zbytek sezony,“ vysvětlil.
Sparta musí v neděli na domácím hřišti proti Teplicím ukázat, že jde správným směrem. Jinak bude na Strahově v době reprezentační přestávky pořádně dusno. Tohle je zatím málo.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Samsunspor
|3
|3
|0
|0
|7:0
|9
|2
Celje
|3
|3
|0
|0
|7:2
|9
|3
Mainz
|3
|3
|0
|0
|4:1
|9
|4
AEK Larnaka
|3
|2
|1
|0
|5:0
|7
|5
FC Lausanne
|3
|2
|1
|0
|5:1
|7
|6
Vallecano
|3
|2
|1
|0
|7:4
|7
|7
Štrasburk
|3
|2
|1
|0
|5:3
|7
|8
Fiorentina
|3
|2
|0
|1
|6:2
|6
|9
Crystal Palace
|3
|2
|0
|1
|5:2
|6
|10
Šachtar
|3
|2
|0
|1
|6:4
|6
|11
KuPS
|3
|1
|2
|0
|4:2
|5
|12
Raków
|3
|1
|2
|0
|3:1
|5
|13
KF Drita
|3
|1
|2
|0
|3:2
|5
|13
Jagiellonia
|3
|1
|2
|0
|3:2
|5
|15
AEK Atény
|3
|1
|1
|1
|8:4
|4
|16
Sparta
|3
|1
|1
|1
|4:2
|4
|17
Noah
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|18
Rijeka
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|19
Olomouc
|3
|1
|1
|1
|3:4
|4
|20
Universitatea Craiova
|3
|1
|1
|1
|2:3
|4
|21
Škendija
|3
|1
|1
|1
|2:3
|4
|22
Lincoln
|3
|1
|1
|1
|3:7
|4
|23
Lech Poznań
|3
|1
|0
|2
|7:6
|3
|24
Kyjev
|3
|1
|0
|2
|6:5
|3
|25
Varšava
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|26
Zrinjski
|3
|1
|0
|2
|5:7
|3
|27
AZ Alkmaar
|3
|1
|0
|2
|2:7
|3
|28
Häcken
|3
|0
|2
|1
|3:4
|2
|29
Omonia Nikósie
|3
|0
|2
|1
|2:3
|2
|30
Shelbourne
|3
|0
|1
|2
|0:2
|1
|31
Shamrock
|3
|0
|1
|2
|2:7
|1
|32
Breidablik
|3
|0
|1
|2
|0:5
|1
|33
Aberdeen
|3
|0
|1
|2
|2:9
|1
|34
Slovan Bratislava
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|35
Hamrun
|3
|0
|0
|3
|0:5
|0
|36
Rapid Vídeň
|3
|0
|0
|3
|1:8
|0
- Osmifinále
- Play-off