Plzeňská sestava pro LM. Vrátí se Hejda, podrží Vrba Petrželu?

Sestava českého mistra se v ideálním případě příliš nemění, zamíchat s kartami ale můžou navrátilci po zranění. Na Slavii a doma s Opavou už do utkání zasáhl Lukáš Hejda. Zkušený stoper si vedl velmi dobře a ukázal, že je po zdravotním výpadku připravený a ve formě.

„Zahrál dobře, zvládl to i v tak těžkém utkání. Hráli jsme celkem vysoko, v tom případě je jakákoliv chyba u stoperů průserová. Byl přesnější než Pernica, který zatím odehrál všechny zápasy,“ chválil Hejdu trenér Pavel Vrba.

Na vstupní duel v Lize mistrů je ve hře návrat sehrané dvojice s Romanem Hubníkem, který s Opavou absentoval kvůli vyloučení na Slavii. „Pro hráče je vždycky zápas na tribuně daleko horší, než když hraje. Byl jsem hodně nervózní, dali jsme gól až před koncem. Kluci to ale zvládli a odvedli výborný výkon. Sestava bude až zítra (ve středu), nevím, jak se trenér rozhodne, Je to na něm,“ komentoval plzeňský kapitán svou pozici směrem k souboji s ruským sokem. Vedle něj sedící Vrba se v tu chvíli jen spiklenecky usmíval…

Na trávník se po problémech s achilovkou vrací i zkušený záložník Daniel Kolář. Pod hrotem dosud nejčastěji naskakoval Aleš Čermák, ale zatím nepředvádí oslnivé výkony. Zato Kolář odehrál s Opavou závěrečnou půlhodinu a nevedl si zle. „Nevím, jestli zvládne celý zápas, to se teprve ukáže. Na celých devadesát minut ale asi ještě připravený nebude,“ hodnotil Vrba šance někdejšího reprezentanta pro základ s CSKA.

Plzeň má výrazně zkušenější mužstvo, zatímco kádr CSKA prošel velkými změnami, v sestavě se objevuje hodně mladých hráčů. „Zkušeností má u nás spousty hráčů. Nějakou roli to hraje, netvrdím, že ne. Ale spíš se budu dívat na to, jakou hráči mají poslední dobou formu. Nastoupí ti, co jsou podle mého přesvědčení nejlepší,“ prohlásil Vrba.

Dilema bude nejspíš řešit na pravé straně zálohy. Zkušenému Petrželovi nevyšel duel na Slavii, proti Opavě dostal poprvé šanci od začátku Ubong Ekpai. Mladý nigerijský křídelník se snažil a naznačil svůj potenciál. „V některých situacích byl zajímavý, ale ve finální fázi mohl být víc klidu,“ komentoval plzeňský kouč výkon letní posily. Teď bude muset rozhodnout, zda podrží svou dlouholetou oporu, nebo dá šanci dravému mládí.

Naopak prakticky jistá je situace mezi brankáři. Nejspíš se nebude opakovat scénář z minulé sezony, kdy ligu chytal Matúš Kozáčik a v pohárech patřilo místo v brance Aleši Hruškovi.

„Přiznám se, že to je i záležitost konzultace s trenérem gólmanů. Ten s nimi pracuje a je s nimi víc v kontaktu. Přiznejme si, že Liga mistrů je přeci jen něco jiného než Evropská liga, tak to prostě je. V dané chvíli je to pro mě složité. Spíš se rozhodneme pro gólmana, který je rozchytaný,“ naznačil, že na místě brankářské jedničky nic měnit nehodlá.

Pravděpodobná sestava Plzně na CSKA: Kozáčik – Řezník, Hejda, Hubník, Limberský – Hrošovský, Hořava – Petržela, Čermák, Kopic – Krmenčík.

