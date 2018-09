Vrba před Ligou mistrů: V Plzni jsme spokojení, CSKA vypadá jako Rusko

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Plzeň - Opava 1:0. Nováček remízu neubránil. Rozhodla penalta Hrošovského VŠECHNA VIDEA ZDE

Je výhoda, že CSKA velmi dobře znáte?

„Musím říct, že mužstvo, které nastoupí proti nám, neznám z předchozích let vůbec. Je tam jiný trenér, hráči, mužstvo se buduje úplně od základu. Trenér preferuje jiný způsob hry, než jeho předchůdce, je to úplně jiné mužstvo.“

Budou ve volbě vaší základní sestavy hrát roli zkušenosti?

„Zkušeností má u nás spousty hráčů. Nějakou roli to hraje, netvrdím, že ne. Ale spíš se budu dívat na to, jakou hráči mají poslední dobou formu. Nastoupí ti, co jsou podle mého přesvědčení nejlepší.“

Jaká je síla současného CSKA?

„Řeknu to takhle. Rusko ukázalo na mistrovství světa, na jaké úrovni hraje. Sice bylo podceňováno, ale tam předvedlo, jak je ruský fotbal kvalitní. A CSKA je též nositelem kvality ruského fotbalu.“

Je Daniel Kolář po zranění připravený na celých devadesát minut?

„Nevím, jestli na celý zápas, to se teprve ukáže. Na celých devadesát minut ale asi ještě ne.“

Vzpomenete si na poslední zápas Ligy mistrů s CSKA před pěti lety a následné oslavy postupu do jarní části Evropské ligy?

„Samozřejmě si na to vzpomínám, na oba zápasy. CSKA hrálo domácí utkání v Petrohradě, to byla pro ně trošku nevýhoda. Výsledek 2:3 nám pak stačil na postup, když jsme doma vyhráli 2:1. Byl to úžasný zápas, stejně jako následné oslavy.“

Jaký je rozdíl mezi současnou Plzní a tou, co hrála Ligu mistrů před pěti lety?

„To je těžká otázka. Tehdy jsme měli hráče, kteří měli obrovské zkušenosti z předchozí účasti v Lize mistrů i z reprezentace. Když jsme hráli s CSKA, ti hráči byli obrovsky sebevědomí a měli to podpořené kvalitou. Teď hrajeme Ligu mistrů po pěti letech, tehdy jsme se do ní dostali po dvou, to je naše nevýhoda. Hráči už teď tolik zkušenosti z Ligy mistrů nemají. O to větší ale můžou mít nadšení a další věci, které s tím souvisí. Celkově se ale ta dvě mužstva srovnávají těžko.“

CSKA je nositelem kvality ruského fotbalu, vy jako Plzeň toho českého. Vnímáte zodpovědnost za český fotbal, kterému se v poslední době nedaří?

„Plzeň si nestěžuje, nám se daří a my jsme spokojení.“

CSKA má velmi mladé mužstvo. Pomůžou vám zkušenosti z těžkých zápasů?

„Měl jsem možnost je vidět ve třech zápasech, myslím, že zkušeností mají habaděj na rozdávání. Jsou tam mladí hráči, mají možná méně odehraných zápasů. Ale kvalita na jejich straně je obrovská.“

Přenosy z Ligy mistrů můžete sledovat na O2 TV Sport a O2 TV Fotbal Předzápasový program začne na O2 TV Fotbal již v 18:30, kdy se studio bude věnovat dvěma zápasům hraným od 18:55 hodin. Ve 20:20 bude na O2 TV Sport zahájeno paralelně s podvečerními duely studio ke zbývajícím šesti utkáním. Moderátor Petr Svěcený přivítá Františka Straku a Vladimíra Borovičku. Druhé speciální studio bude přímo na stadionu Viktorie Plzeň ve Štruncových sadech. Zde bude moderátor Michal Hrdlička rozebírat dění s Pavlem Horváthem. Po skončení zápasů následují sestřihy ze všech stadionů a ohlasy v hlavním studiu.