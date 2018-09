Odpadlíci? Na jaře v Anglii sestoupili, teď Sturridge a spol. válí v Lize mistrů

Stoke, West Brom a Swansea. To je trojice celků, které nezvládly jarní záchranářské práce a sestoupily z anglické ligy o patro níž. Že by se ale borci jako Sturridge, Chadli nebo Shaqiri spokojili s působením ve druhé lize a zkusili své týmy vytáhnout zpět? Kdepak. Okamžitě se o ně strhl velký zájem v klubech po celé Evropě, a to rovnou na těch nejprestižnějších adresách.

Místo druhé ligy tak na podzim hrají v té nejslavnější soutěži, která existuje. Třeba anglický střelec Sturridge zamířil z West Bromu zpět do Liverpoolu a včera nastoupil v základní sestavě. Svůj úkol splnil v úžasném souboji s PSG (3:2) dokonale, když v první půli otevřel skóre. Po změně stran pak přepustil místo parťákovi Firminovi, který v nastavení rozhodl.

„Daniel odehrál super zápas. Před zápasem jsem mu říkal, že jsem ho nikdy neviděl v takové formě, v jaké teď je. Skvěle využil svojí kondici a byl všude,“ chválil Sturridge kouč Liverpoolu Jürgen Klopp. V zimě přitom devětadvacetiletý útočník zamířil jako nechtěný na hostování do West Bromu, kde za celé jaro nedal jediný gól. Návrat na velkou scénu mu ale vyšel ideálně.

Dres Liverpoolu v úterý na Anfieldu obléklo i jiné známé jméno, Švýcar Xherdan Shaqiri, který poslední tři sezony strávil ve Stoke. Za minulou sezonu vstřelil osm branek, dělal, co mohl, sestupu svého celku ale stejně nezabránil. Dříve působil v Bayernu Mnichov či Interu Milán a v létě se vydal do dalšího velmi slavného klubu.

ŠESTICE, KTERÁ PÁR MĚSÍCŮ PO SESTUPU HRAJE LIGU MISTRŮ Xherdan Shaqiri Stoke -> Liverpool Daniel Sturridge West Brom -> Liverpool Nacer Chadli West Brom -> Monako Badou Ndiaye Stoke -> Galatasary Grzegorz Krychowiak West Brom -> Lokomotiv Maxim Choupo-Moting Stoke -> PSG

Liverpool za něj zaplatil 13 milionů liber (asi 381 milionů korun) a Shaqiri podepsal pětiletou smlouvu. Včera pak naskočil alespoň na závěrečných pár minut, euforii z trefy Firmina si tak užíval přímo na hřišti.

Zajímavý je také příběh belgického záložníka Nacera Chadliho, jenž byl důležitým hráčem své reprezentace na světovém šampionátu v Rusku, ze kterého se Hazard, Lukaku a spol. vrátili s historickým bronzem. Ovšem klubové angažmá pro něj v minulém ročníku bylo výrazně méně veselé. Kvůli dlouhému zranění totiž za svůj West Brom odehrál jen pět ligových zápasů a mužstvu příliš pomoct nemohl.

Reprezentační trenér Robert Martínez jej ale navzdory dlouhé rekonvalescenci přesto vzal do kádru pro MS a nemusel litovat. Chadli v Rusku odehrál šest zápasu a gólem v nastavení rozhodl nečekané osmifinálové drama s Japonskem. Klíčový souboj o bronz proti Anglii pro něj však zase měl trochu hořkosladkou příchuť. Nejprve sice přihrál na vedoucí gól Meuniera, jenže kvůli problémům se stehenním svalem pak musel ještě před přestávkou střídat.

Medailové oslavy tak v jeho případě provázela nejistota, co bude dál. A zprvu se dlouho zdálo, že na něj po uzdravení skutečně čeká „jen“ druhá liga v barvách West Bromu. Změnil to až předposlední den přestupového okna, kdy zamířil do Monaka. „Udělám všechno, abych klubu pomohl splnit cíle. Jsem skutečně šťastný, že to vyšlo a zahraju si Ligu mistrů,“ radoval se Chadli na konci srpna.

Díky „last minute“ transferu už včera nastoupil v základní sestavě francouzského celku proti Alétiku Madrid. Místo duelů s Ipswichem, Rotherhamem či Prestonem příjemný posun, byť Monako na úvod slavné soutěže prohrálo 1:2.

Působiště změnil také Chadliho ex-spoluhráč z West Bromu Grzegorz Krychowiak. Polský záložník v Anglii hostoval z PSG, teď se pro změnu vydal na východ a včera hrál celý zápas za Lokomotiv Moskva při prohře v Istanbulu s Galatasary (0:3). Do Turecka zase zamířil Senegalec Badou Ndiaye ze Stoke, úterní souboj s ruským celkem po dvou žlutých kartách nedohrál. A v úvodu zmíněnou šestici doplňuje Maxim Choupo-Moting z Kamerunu, který vyměnil Stoke za PSG.

Aby toho nebylo málo, na soupiskách pro Ligy mistrů jsou i další tři hráči, kteří na jaře zažili sestup z Premier League. Renato Sanchez se ze Swansea vrátil do Bayernu, zkušený gólman Lee Grant přestoupil ze Stoke do Manchesteru United a Jesé Rodriguez je zpět v PSG (v minulé sezoně Stoke). Fotbal občas zkrátka píše pozoruhodné příběhy.

