Hrdina Krmenčík: Slyšel jsem hymnu Ligy mistrů a nabilo mě to energií

Máte dobrý pocit z dobře odvedené práce nebo hořký pocit ze ztráty vítězství v poslední minutě?

„Asi oboje dohromady. Odvedli jsme fakt super výkon, na druhou stranu je to taková hořkost, když jsme dostali gól z penalty v devadesáté páté minutě.“

Premiéra v Lize mistrů, dva góly. Kam osobně řadíte tento svůj výkon?

„Raději bych ty góly vyměnil za tři body. Před zápasem jsem byl nervózní, ale když jsem slyšel hymnu Ligy mistrů, dostal jsem husí kůži a spadlo to ze mě. Je to krásný pocit, každému bych to přál zažít. Nabije vás to takovou energií…“

Byl ten druhý gól třeba nejhezčí ve vaší kariéře?

„Ty vogo, já jsem to ještě neviděl, musím se na to podívat. Pak mi zavolejte a já vám to řeknu.“

Pomohl vám návrat Daniela Koláře, který nastoupil pod vámi?

„Jo, mně se hraje s Danem super, protože on ví. Posune si vás tam, kde můžete být prospěšný svému týmu. Musím říct, že za tu dobu co s ním hraju, je jeho zásluha, že jsem se někam posunul.“

Můžete potvrdit, že Liga mistrů je skutečně výš než Evropská liga, jak se traduje?

„Zvláštní atmosféru jsem tu cítil už před dvěma dny, lidi nás zastavovali a říkali nám: Kluci, fandíme vám, i kdyby se stalo cokoliv. A byla to fakt pravda. Když jsem viděl nařachanej stadion a fanoušky, kteří nás hnali dopředu. Byl to fantastický zápas, škoda té poslední minuty.“

Hodně vás vykolejil gól na 2:1 hned zkraje druhé půle?

„Dostali jsme brzo gól, to ano. Ale pak tam měl Dan Kolář ještě šanci, říkal, že se mu balon kroutil a trefil to šajtlí špatně. Kdybychom přidali gól na 3:1, třeba by to bylo jiné. Kdyby, no… Říkali jsme si, že musíme hrát jako v prvním poločase, což se nám nepovedlo.“

Před střídáním jste se chytal za stehno. Je to něco vážnějšího?

„Ne, jen už jsem dostával křeče. Musím teď dobře zregenerovat, abych byl fit. Musím tomu podřídit všechno.“

Jak jste konec z lavičky prožíval?

„Bylo to nervózní, trošku tam se mnou emoce mávaly, jsem takový typ.“

Co vám zápas s CSKA ukázal?

„Že můžeme být úspěšní, když budeme hrát jako tým a držet při sobě. Můžeme být úspěšní pouze jako tým, nikoliv jako jednotlivci.“

