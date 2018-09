Krmenčík, Messi a další... Útočník Plzně je v ideální sestavě Ligy mistrů

Kanonýr Plzně Michael Krmenčík střelou k tyči přidal druhý gól do sítě CSKA Moskva! • Barbora Reichova / Sport

Plzeňský fotbalista Michael Krmenčík byl zařazen do ideální sestavy úvodního kola Ligy mistrů. Nominaci do útoku vedle hvězdy Barcelony Lionela Messiho si vysloužil dvěma góly do sítě CSKA Moskva.