Vrba mluvil před šéfy o útočnících AS. Čeho u Schicka a Džeka lituje?

Video k článku 720p 360p REKLAMA Cíl Plzně? Uhlídat Džeka. Je fantastický, ví David Limberský VŠECHNA VIDEA ZDE

Mezi vašimi výkony doma a venku jsou zatím velké rozdíly. Čím to je a co s tím jako trenér můžete před zítřejším zápasem s AS Řím udělat?

„Máte pravdu, že v posledních dvou zápasech venku (na Slavii a v Jablonci – pozn. red.) jsme zklamali. Já doufám, že potřetí se to nestane.“

Plzeň je známa pozitivním fotbalem. Zůstane mu věrná i proti soupeři, jako je na svém hřišti AS Řím?

„Vy víte, že se snažíme hrát kreativní fotbal, na druhou stranu se musíme i trošku přizpůsobit soupeři. Kvalita AS Řím je samozřejmě velká, dokonce bych řekl, že mimořádná. Takže možná nebudeme tak kreativní, jak se snažíme v české lize, ale určitě se budeme snažit hrát aktivně, jak se nám to už v Itálii několikrát podařilo.“

V čem je kvalita AS Řím mimořádná?

„Kdybyste viděl derby s Laziem, tak byste to pochopil. Hodně rychlá přechodová fáze, je tam Džeko, který je mimořádný hrotový útočník, jsou tam obránci, kteří dokáží tvořit hru, střední záložníci, kteří dokáží doplnit útočnou fázi. Prostě je to mužstvo, které má svoji tvář a v derby ji ukázalo.“

Co říkáte posledním zápasům vašeho soupeře, který procházel negativním obdobím, a co si myslíte o jeho trenérovi Eusebiovi Di Franceskovi?

„Hodnocení trenéra nechám na novinářích, myslím, že to umí, zhodnotit trenéra, jak to znám i z Česka. Pokud jde o Romu, samozřejmě jsem její poslední zápasy viděl – zápas na Realu i sobotní derby. Roma hlavně v derby ukázala, jakou obrovskou sílu má.“

Jak dlouho vám bude scházet zraněný Jan Kopic a už máte jasno, kdo ho nahradí?

„Vypadá to, že dostal na deset dní sádru a pak uvidíme, co bude dál, jak bude probíhat jeho rekonvalescence. Pokud jde o sestavu, nějakou představu samozřejmě mám, něco jsme nacvičovali včera, máme tam několik možností. Pro koho se rozhodnu, se dozví hráči zítra.“

V národním týmu jste měl Patrika Schicka, který se zatím nemůže v AS Řím prosadit. Je to záležitost psychiky, nebo taktiky?

„Patrika jsem do velkého fotbalu neuváděl, to učinili jiní trenéři. To, že jsem ho nevzal na mistrovství Evropy, byla z mého pohledu chyba. Pokud jde o jeho momentální situaci, konkurence v AS Řím je samozřejmě obrovská, má to strašně těžký. Ale je to zajímavej a perspektivní hráč.“

Byl byste radši, kdyby proti vám Patrik Schick nastoupil na úkor Edina Džeka, kterému se proti Plzni v evropských pohárech historicky daří?

„Přiznám se, že je mi to jedno, jestli nastoupí Džeko nebo Schick. Já spíš lituju toho, že se Džekovi neudělalo české státní občanství, když byl v Teplicích, a že jsme ho nedali do národního mužstva.“

Jak moc vám zamotal hlavu svým pátečním výkonem proti Spartě Roman Procházka?

„On mi hlavu nezamotal, protože přicházel do Plzně, hlavně aby nám pomohl v těžkých zápasech, kdy možná potřebujeme být důraznější v defenzivní činnosti. Proto jsme si ho vybrali. Problém nastal v momentě, kdy se zranil, měl tréninkový a zápasový výpadek. Ale jelikož nás čeká spíš defenzivní utkání, je hodně pravděpodobné, že nastoupí.“

V létě jste říkal, že pro některé zápasy Ligy mistrů by mohlo být variantou rozestavení 3-5-2. Je to případ zítřejšího utkání?

„Vy byste chtěl, abych vám řekl sestavu, rozestavení a všechny tyto informace. (směje se) To si musíte počkat na zítra, to vám doopravdy tady říkat nebudu.“