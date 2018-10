Fukal: Čekal jsem lepší Plzeň. Na Evropu má, ale určité věci musí vyřešit

Zaskočila vás tak vysoká porážka?

„Překvapilo mě to moc. Když jsem četl reakce trenéra i hráčů, že na víc nebylo… Spíš jsem si myslel, že tam Plzeň rozhodně pět gólů nedostane. Řešilo se, že jim Džeko před dvěma lety dal tři góly a už to nesmí zopakovat, pak se stal pravý opak. Nehledě na to, že výsledek je tentokrát ještě horší (Plzeň před dvěma lety v Evropské lize prohrála na hřišti AS Řím 1:4 - pozn. red.). Čekal jsem, že budou lepším soupeřem, než dokázali. Rozhodně mají na víc.“

Proč zahrála Plzeň pod své možnosti?

„Je tam víc faktorů. Určitá nezkušenost některých hráčů, od některých jsem tam cítil přílišný respekt. Nebylo to z jejich strany takové, jak by mělo být. Od zkušených hráčů, kteří evropské poháry znají, to bylo většinou v pořádku. Třeba Matúš Kozáčik pochytal i další šance. Některé věci tam byly v pořádku, některé ne. Například hra po stranách a centrované míče na Džeka. U druhého gólu, kdy si to sám zpracoval mezi Řezníkem a Hejdou. To jsou věci, které ti kluci normálně nedělají. Byla tam i špatná komunikace a jiné věci a pak to dopadlo takhle.“

Jak je možné, že Džeko dal znovu tři góly, když se na něj Plzeň chystala?

„To je hezká otázka. Na toho hráče upozorňujete, celá obrana nebo pětice si říkáte, ten nesmí dát gól, je dobrý. Sledujete videa a všechno možné, pak vám stejně tři góly dá… Hovoří to o jeho individuální kvalitě. Ale musíme si také říct, že u první branky byl špatně zahraný ofsajd systém, u druhé chyba, která se normálně hráčům nestává, a u třetí se Džeko ani nemusel rozeběhnout a skákat, jen nastavil hlavu. Zkrátka když máte den blbec a všechno se sejde, dostanete takový pytel a ještě vám zmíněný hráč góly dá.“

Podepsalo se na Plzni to, že se týmu ve venkovních zápasech delší dobu nedaří? V sezoně prohrála 0:4 na Slavii, 0:3 v Jablonci…

„Stalo se jim to vícekrát a v hlavách to pak hráči mají. Plzeň je jedno z nejkvalitnějších mužstev v české lize, na takové výsledky u ní nejsme zvyklí. Je potřeba tam některé věci rychle řešit. Když odstraní některé maličkosti, zase budou rovnocenným soupeřem. V naší lize rozhodně a i na evropské scéně, protože si myslím, že na to mají.“

Plzeň teď čekají dva zápasy se silným Realem. Nezavání západočeské působení v Lize mistrů průšvihem?

„Použil bych slova Tomáše Ujfalušiho, jak o zápase mluvil ve studiu O2 TV Sport, tam řekl velkou pravdu. Ti kluci by si takové zápasy měli v dobrém slova smyslu užít. Samozřejmě tam musí být absolutní zodpovědnost, koncentrace, všechno.