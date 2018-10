Messiho show! Má asi ovladač, žasl Ferdinand. Trávník Wembley šokoval

Otázka, zda by Lionel Messi válcoval Premier League stejně, jako se mu to daří v La Lize, jej provází celou kariéru. Přestupu, který by ji vyřešil, se nejspíš nedočkáme, výkony proti anglickým týmům v Lize mistrů ale naznačují,že by zřejmě žádný problém neměl. Argentinská hvězda se podílela na 27 gólech (21 vstřelených, 6 asistencí) do sítí celků z Premier League, zástupce žádné jiné soutěže v Lize mistrů tolik nevyplenil.

K úternímu zisku skalpu Tottenhamu přispěl hned dvěma brankami, včetně té vítězné. V 56. Minutě zakončil skvělou souhru, při které hned dva útočící hráči v dobré pozici v pokutovém území pustili přihrávku Jordiho Alby za sebe, aby mohl zakončit Messi. Když Tottenham snížil na 2:3 a sahal po bodu, Argentinec utnul všechny naděje londýnského týmu, když v 90. minutě po dalším pasu levého beka Alby poslal míč do protipohybu Huga Llorise.

„To, že jsem jeho výkon mohl vidět živě, je požehnání. Zítra ráno o tom budu vyprávět dětem na cestě do školy,“ tetelil se ve studiu BT Sport bývalý zadák Manchesteru United Rio Ferdinand.

SESTŘIH LM: Tottenham - Barcelona 2:4. Přestřelku řídil Messi 720p 360p REKLAMA

„Je neuvěřitelné, co na hřišti dokáže. Jako by měl v ruce dálkové ovládání, zastaví si situaci, vyhodnotí si ji a řekne: Jo, jasně. Prostě pošlu míč přesně tam, kam chci. Jeho přihrávání a rozhodování nemá konkurenci. A když se dostane k zakončení, je tak chladnokrevný, jak jen může být,“ řekl bývalý anglický reprezentant a dodal, že si místy myslel, že Messi si schválně přihrává o tyče. Před svými trefami totiž dvakrát orazítkoval brankovou konstrukci.

„Při vší úctě k hráčům, kteří vyhrávají ocenění, k Lukovi Modričovi (vítěz ankety FIFA The Best), na světě je jeden hráč, který je lepší než všichni ostatní. A to je Leo,“ poklonil se spoluhráč Ivan Rakitič.

Právě chorvatský záložník se blýskl nádherným gólem. Parádním volejem ve 28. minutě zvyšoval skóre na 2:0.

Na gólovém představení v Londýně přece jen zůstal jeden škraloup. Tím bylo paradoxně hřiště na legendárním stadionu ve Wembley. Když hvězdy Barcelony a Tottenhamu vstoupily na pažit osmdesátitisícového stánku, uvítal je povrch, který kolem středového kruhu často postrádal trávu.

„Hřiště ve Wembley má snad méně trávy než Sahara," vtipkoval jeden z fanoušků na Twitteru. Nešlo o to, že by si správce vzal dovolenou, povrch v londýnském stadionu se podle zpráv tamního tisku ještě nevzpamatoval z boxerského megaklání mezi Anthonym Joshuou a Alexandrem Povětkinem. To se odehrálo deset dní před zápasem Ligy mistrů.

A pro Wembley bude hůř. Kromě fotbalových zápasů se na něm odehrají i tři utkání NFL, jedno z nich dokonce jen den předtím, než bude Tottenham v ligovém šlágru hostit Manchester City.

Look at the state of the pitch at Wembley for Spurs v Barca 😳



📻 Tune in → https://t.co/nOCybh8ExD pic.twitter.com/Z8axUpNOAO — talkSPORT (@talkSPORT) 3. října 2018