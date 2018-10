Havel, šok sestavy Plzně: Real? Slyšel jsem vtípky, ale byl bez nervů

Jaké myšlenky se vám honily hlavou před premiérovým utkáním v Lize mistrů?

„Kdo by se netěšil, když má hrát na Realu Madrid. Skoro jsem se nemohl dočkat. Chtěl jsem si to hlavně užít, a to se mi povedlo. Abych řekl pravdu, tak jsem vůbec neměl nervy. Ani chvilku. Vůbec nechápu, jak se to mohlo stát. Asi ve mně zvítězila natěšenost a to, že vůbec hraju. Jsem rád, co se stalo, ale přiznám se, že výsledek mě mrzí.“

V lize máte odehráno jen titěrných pět minut. Byl to šok, když vám Pavel Vrba svěřil místo v základní sestavě?

„Šok ne, spíš překvapení. Je fakt, že v lize nehraju. Máme kvalitní kádr, na svoji šanci jsem čekal a dočkal se. Samozřejmě jsem si vyslechl v kabině spoustu vtípků, že jdu rovnou na Real. Ani nevím, co všechno mi kluci říkali. To by věděl Honza Kopic.“

Porážka 1:2, ale po výborném výkonu celého týmu. Budou vás strašit v hlavě neproměněné šance?

„Spíš převládají spíš pozitivní pocity. Po průběhu utkání ale konečný výsledek zamrzí. Vytvořili jsme si několik šancí. Možná jsme to mohli udělat ještě zajímavější. Před zápasem bychom něco takového nečekali.“

V defenzivě nevypadal Real bůhvíjak jistě. Dodaly vám první povedené akce kuráž?

„Týmu to pomůže, ale ze hřiště to vypadá trošku jinak. Furt musíte běhat, není to úplně jednoduché. Jenom škoda, že jsme nevyužili víc šancí. Společně s utkáním se Sportingem, kdy nám taky nikdo nevěřil a dotáhli jsme to až do prodloužení, je to můj top zápas.“

Jste specialistou na pohárová překvapení. Proti Sportingu jste se také velmi nečekaně objevil v základní sestavě. Pomohla vám na Realu tahle zkušenost?

„Ano. Každý zápas v pohárech mi dá plno zkušeností. Proti takovým borcům hrajeme jen výjimečně. Kvalita je úplně jinde než v české lize, každého hráče to jen posouvá kupředu.“