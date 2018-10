Dobrý pocit, nebyli jsme posraní, tvrdí Petržela po Realu. Čí dres získal?

Ale není nakonec škoda, že to nevyšlo aspoň na ten bod?

"Je to škoda, teď už to taky víme. Před zápasem bychom výsledek 1:2 brali. Ale je pozitivní, že jsme se proti takovému soupeři dostali do šancí."

Jaký ten soupeř byl?

"Kombinační. Chtějí hrát až do kuchyně, nevystřelí to někde z třiceti metrů, ale kombinují až na brankovou čáru. Člověk je musí po očku pořád hlídat a být ve střehu."

V úvodu jste měl velkou šanci, co se tam stalo?

"Chtěl jsem Navase prostřelit mezi nohy, ale vyrazil to ke mně. Dorážka mi pak sjela po placírce a trefil jsem jen boční síť."

Bylo to z velkého úhlu, dalo se to řešit i jinak?

"Nevím, čekal jsem, že proti mně vyběhne, roztáhne se a nějak to tam mezi nohy procpu. Ale chytil to dobře."

Hned vzápětí dal Real vedoucí gól, co vám v tu chvíli proběhlo hlavou?

"Že je zle (zasměje se). Ale vzpomněl jsem si na Barcelonu, kde jsme taky během deseti minut přežili asi tři tutovky a pak se to trochu srovnalo. Je škoda, že si necháme dát gól takhle brzo, na AS Řím to bylo stejné."

Být to před deseti lety možná jste si tady řekli o smlouvy, ne?

"Nevím, jak to vypadalo z tribuny, ale hrálo se nám fajn. Myslím, že jsme byli minimálně rovnocenným soupeřem. Nebyli jsme zaskočení ani posraní, jak se říká."

Patrik Hrošovský říkal, že jste velmi zdatný v získávaní dresů od soupeře po zápase.

"Tak zdatnej… Dres si samozřejmě vždycky chci vyměnit, abych měl vzpomínky. Na schodech jsem potkal Toniho Kroose, německy jsem se ho zeptal a asi si tím udělal očko, tak mi ho dal (směje se)."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11. Benzema, 55. Marcelo Hosté: 79. Hrošovský Sestavy Domácí: Navas – L. Vázquez, Nacho Fernández, Ramos (C), Marcelo – Modrić, Casemiro, Kroos – Bale (75. Asensio), Benzema (88. Díaz), Isco (54. Valverde). Hosté: A. Hruška – Řezník, Hejda, R. Hubník (C), Limberský – Hrošovský, Procházka (65. Hořava) – M. Havel (76. Ekpai), Al. Čermák, M. Petržela (86. Jakub Řezníček) – Krmenčík. Náhradníci Domácí: Courtois, Varane, Díaz, Valverde, Odriozola Arzallus, Asensio, Vinícius Júnior Hosté: Kozáčik, Hořava, Chorý, Bucha, Řezníček, Pernica, Ekpai Karty Domácí: Isco, Kroos, Ramos Hosté: Limberský Rozhodčí Grinfeld – Shimon, Hassan (všichni ISR) Stadion Estadio Santiago Bernabéu, Madrid Návštěva 67 356 diváků