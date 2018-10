Mourinho si zase stěžoval. Chválou stoperů Juventusu si rýpnul do vedení

"Juventus vyhrál ligu sedmkrát za sebou, dvakrát hrál finále Ligy mistrů, přesto chce víc. Měli Higuaína a Dybalu, ale koupili ještě Ronalda. Je to velký klub s bohatou minulostí i s velkou touhou po úspěšné budoucnosti," řekl Mourinho.

"Jak máme být na stejné úrovni s Juventusem, Realem, Barcelonou? Nebo s Manchesterem City? Jak se s nimi máme měřit? lamentoval Portugalec, který opakovaně zkritizoval vedení United za to, že investuje málo peněz do posil. Přitom od jeho předloňského příchodu na Old Trafford utratil Manchester za nákupy nových hráčů téměř 400 milionů liber (zhruba 12 miliard korun).

Mourinho chtěl v létě vyztužit hlavně střed obrany, možná i proto nyní vyzdvihl stopery Juventusu Giorgia Chielliniho a Leonarda Bonucciho. "Bonucci s Chiellinim by mohli na Harvardu přednášet o tom, jak mají hrát stopeři," řekl.

Jinak byl i přes porážku, kterou zařídil pátým gólem v posledních čtyřech zápasech Ligy mistrů Paulo Dybala, s výkonem svých svěřenců spokojen. "Hráli jsme s jedním z hlavních kandidátů na celkový triumf a udělali jsme vše pro to, aby byl výsledek jiný. Hlavně ve druhé půli předvedli hráči dobrý výkon," prohlásil Mourinho.

Sestřih LM: Manchester United - Juventus Turín 0:1. Vítězný Ronaldův návrat 720p 360p REKLAMA

Sestřih LM: AS Řím - CSKA Moskva 3:0. Výhru řídil dvougólový Džeko 720p 360p REKLAMA

Sestřih LM: Real Madrid - Plzeň 2:1. Český mistr trápil favorita až do konce 720p 360p REKLAMA

Sestřih LM: Hoffenheim - Lyon 3:3. Kadeřábek připravil jeden gól 720p 360p REKLAMA

Sestřih LM: Šachtar Doněck - Manchester City 0:3 720p 360p REKLAMA

Sestřih LM: Young Boys Bern - Valencie 1:1 720p 360p REKLAMA

Sestřih LM: AEK Atény - Bayern Mnichov 0:2. Rozhodly slepené góly favorita 720p 360p REKLAMA