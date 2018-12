Hrošovský pod dohledem. Které kluby se na něj do Plzně jedou podívat?

Video k článku 1080p 720p 360p REKLAMA Hrošovský: Oproti zápasu v Římě musíme všechno změnit. Bez Džeka proti nim máme šanci VŠECHNA VIDEA ZDE

Představuje srdce, mozek i plíce Viktorie, je naprosto stěžejním hráčem červenomodrých. Z dosavadních pětadvaceti soutěžních utkání v sezoně vynechal jen dva zápasy MOL Cupu, ve zbylých nechyběl ani minutu. Zatímco kolem něj se spoluhráči ve středové řadě neustále točí, Patrik Hrošovský má své místo v základní sestavě jisté. Pokud je fit, hraje. A dobře, moc dobře. Proto je ve vzduchu jeho odchod z Plzně.

„Proti AS Řím se na Patrika přijedou podívat lidé ze španělských, anglických a ruských klubů,“ řekl deníku Sport zdroj z hráčova okolí. Konkrétně by mělo jít o Levante, Getafe, Huddersfield a Dynamo Moskva. Slovenského reprezentanta zastupuje agentura Global Sports, před kterou se rýsuje příležitost na atraktivní a prestižní transfer v hodnotě sta milionů korun.

Pracovitý středopolař totiž svou kvalitu potvrdil i v Champions League, tedy na té nejvyšší úrovni. Vyšel mu zejména zápas na hřišti Realu Madrid, kde svůj špičkový výkon korunoval pěknou brankou. Čistou práci nicméně odvádí i ve FORTUNA:LIZE, v níž je Plzeň po osmnácti kolech druhá jen o čtyři body za vedoucí Slavií.

Hrošovský přišel do Plzně coby sedmnáctiletý dorostenec z Trenčína a nejprve se ohrával na hostování v Sokolově, Ústí nad Labem a Znojmě. Ve Viktorii kroutí už šestou sezonu v řadě a přestup do ciziny má od vedení klubu výhledově slíbený. Obhájce titulu proto už s předstihem přivedl na jeho místo talentované mladíky Pavla Buchu ze Slavie a Dominika Janoška ze Slovácka, kterého zatím nechal v Uherském Hradišti na hostování.

PATRIK HROŠOVSKÝ V LM 2018/19 5 zápasů 450 odehraných minut 1 gól 1 asistence 1 žlutá karta 91% úspěšnost přihrávek 55,7km uběhnutá vzdálenost 24 získaných míčů

„Oba jsou investice do budoucna, časem by měli nahradit naše současné záložníky. Uvidíme, co se bude dít po Champions League v zimě, možná někteří odejdou. A my chceme být zase připravení, aby ti hráči tady už nějakou dobu byli, aby se sžili s mužstvem a dostali prostor, který nám potom třeba vrátí v dalších sezonách,“ uvedl už v létě před startem sezony trenér Pavel Vrba.

Nicméně pokud by Hrošovský skutečně odešel, poohlédla by se Plzeň určitě i po nějaké zkušenější alternativě. Zatím má jisté tři zimní posily, všechny do ofenzivy – Joela Kayambu (Opava), Erika Pačindu (Dunajská Streda) a Jeana-Davida Beauguela (Zlín).

O co hraje Plzeň s AS Řím: až 83 milionů, koeficient či Vrbovo kouzlo