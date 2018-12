Schick se snaží být pro AS klíčový, řekl Vrba. Řezník je po operaci mimo

Video k článku 1080p 720p 360p REKLAMA Vrba nechtěl hráče týrat sestřihem z Říma. Jak hodnotil Schicka? VŠECHNA VIDEA ZDE

Trenére, je pro vás duel s AS Řím největší zápas podzimu?

„Ani nevím, jestli největší. Co se týká Viktorky, je to pro klub hodně zajímavý zápas, ale neřekl bych, že v aktuální sezoně největší.“

Jaký je zdravotní stav kádru?

„Situace je jednoduchá. K dispozici nejsou Kolář, Krmenčík a Řezník, ten je také po operaci.“

Budete sledovat vývoj souběžně hraného zápasu skupiny mezi Realem a AS Řím?

„Pro mě bude důležitější zápas, který se bude odehrávat v Plzni. Ale v klubu budou informace z druhého zápasu pravděpodobně prosakovat, takže výsledek z Madridu se určitě budu dozvídat.“

Může mít na utkání vliv absence Edina Džeka?

„V této fázi se stává, že jsou někteří hráči zranění, u nich jde o čtyři, u nás o tři, to je fotbal.“

Nastoupí v Plzni jiný AS Řím, než který vás porazil v prvním utkání 5:0?

„Nevím, jak nastoupí Řím, ale u nás se musí změnit všechno. V Římě jsme odehráli špatné utkání, hned ve třetí minutě dostali gól, pak se hrálo v domácí režii a my to vůbec nezvládli.“

SESTŘIH LM: AS Řím - Plzeň 5:0. Debakl Viktorie řídil hattrickem Džeko 720p 360p REKLAMA

Jaký rozdíl je mezi Edinem Džekem a Patrikem Schickem?

„Spíš je to otázka pro jejich trenéra, já s nimi nepracuju. Ale Džeko je dál v tom, že hraje v elitních klubech delší dobu a patří ke klíčovým hráčům. Kdežto Patrik se zatím snaží být klíčovým hráčem AS Řím.“

Pomůže Plzni výhra v Moskvě?

„Už po zápase v Moskvě jsem na tiskové konferenci říkal, že naše skupina je rozdělená na dvě části – hrají tam dva velkokluby a dva, co bojují o Evropskou ligu. Jsem rád, že v té minisoutěži máme momentálně trošku navrch. Když se podíváte na rozpočet Realu a Říma, pak zjistíte, kde je ten největší rozdíl.“

Je na takové utkání důležitější připravit tým fotbalově, nebo mentálně?

„Včera jsme měli sestřih našeho zápasu z Říma a z jejich posledního zápasu (2:2 v Cagliari). Ten náš jsem hráčům ani nechtěl ukazovat. Je to určitě o psychice, my jsme v Římě nehráli dobře a domácí zaslouženě vyhráli. Počasí a domácí prostředí možná bude hrát roli, stejně jako to, že Řím je jasný postupující. Chceme odehrát důstojný zápas, jako se nám to většinou doma v Lize mistrů daří.“

Jak prestižní pro vás je dostat Plzeň potřetí do jara z Ligy mistrů?

„Přiznejme, že pro nás svátek už to, že jsme potřetí v sedmi letech v Lize mistrů. Do jarní fáze Evropské ligy můžeme postoupit počtvrté, to by byl obrovský úspěch plzeňského fotbalu.“

PLZEŇ PŘIŠLA O ŘEZNÍKA V řadách plzeňské Viktorie přibyl třetí dlouhodobý marod. Radim Řezník je po operaci achillovky, určitě vynechá utkání s AS Řím a zmešká minimálně začátek jarní části sezony. „Kolář, Krmenčík a Řezník nejsou k dispozici,“ konstatoval západočeský trenér Pavel Vrba před klíčovým duelem Ligy mistrů.

Řezník až do pátečního zápasu ve Zlíně nechyběl v lize ani Lize mistrů ani minutu, celkem odehrál v aktuální sezoně 23 zápasů. Jen Patrik Hrošovský má v plzeňských řadách stejně velké vytížení. Krajního obránce ale zradila achilovka. Řezník hrál delší čas pod prášky, chtěl vydržet minimálně do posledního zápasu ve skupině Ligy mistrů. Jenže tělo řeklo dost, zkušený krajní obránce odpadl už před pátečním zápasem ve Zlíně.

„Je po operaci,“ prozradil trenér Vrba. Řezníka nyní čeká rehabilitace, k dispozici bude nejdřív v průběhu jara. Přidal se k Danielu Kolářovi, který byl operovaný se stejným problémem, a Michaelu Krmenčíkovi, který musel na zákrok s kolenem.

Vrba nechtěl hráče týrat sestřihem z Říma. Jak hodnotil Schicka? 1080p 720p 360p REKLAMA