O co hraje Plzeň s AS Řím: až 83 milionů, koeficient či Vrbovo kouzlo

Bryan Cristante a Federico Fazio (vlevo) v první zápase mezi AS Řím a Plzní • FOTO: Profimedia.cz Dnes se v Plzni očekává mrazivý večer, možná i nepříjemný sníh s deštěm. Na trávníku v Doosan Aréně ale bude v posledním utkání skupiny Ligy mistrů určitě pořádně horko. Viktoria hraje s AS Řím od 18.55 (ONLINE na iSport.cz) klíčový souboj o postup z třetího místa do jara v Evropské lize, v banku jsou i další příjemné bonusy. O co všechno v předposledním zápase Vrbova týmu v roce 2018 jde?

Postup do jara Plzeň se díky předchozí výhře na CSKA Moskva dostala do velmi slušné pozice. Pokud získá stejně nebo víc bodů, než ruský mistr v souběžně hraném utkání na Realu Madrid, zůstane ve skupině na třetím místě, což znamená vstupenku do vyřazovací fáze Evropské ligy. Tenhle cíl klub jasně pojmenoval na konci léta ve chvíli, kdy se dozvěděl soupeře pro svou třetí účast v Lize mistrů. "Už po zápase v Moskvě jsem říkal, že naše skupina je rozdělená na dvě části – hrají tam dva velkokluby a dva, co bojují o Evropskou ligu. Jsem rád, že v té minisoutěži máme momentálně trošku navrch. Když se podíváte na rozpočet Realu a Říma, pak zjistíte, kde je ten největší rozdíl," hodnotil vývoj skupiny západočeský kouč Pavel Vrba. Vrba nechtěl hráče týrat sestřihem z Říma. Jak hodnotil Schicka? 1080p 720p 360p REKLAMA

Vrbovo kouzlo Plzeň hraje základní skupinu Ligy mistrů potřetí, třikrát u toho byl na lavičce Pavel Vrba. V předchozích dvou případech (2011/2012, 2013/2014) z toho vždy bylo třetí místo ve skupině a následné play off v Evropské lize. Plzeň pod úspěšným trenérem jde podobným směrem i v aktuálním ročníku. Pokud se to Limberskému a spol. povede, udrží výjimečnou sérii svého kouče – když Plzeň pod Vrbou hrála evropské poháry, vždy přežila podzim a nakoukla do vyřazovacích bojů. "Pro nás je svátek už to, že jsme potřetí v sedmi letech v Lize mistrů. Do jarní fáze Evropské ligy můžeme postoupit počtvrté, to by byl obrovský úspěch plzeňského fotbalu," prohlásil Vrba. Jste ostuda Říma, slyšel Di Francesco od italských novinářů. Od Schicka čeká víc 1080p 720p 360p REKLAMA

Peníze Západočeskému klubu se s boji v Lize mistrů také významně plní pokladna. Zhruba 400 milionů korun přinesl samotný postup do skupinové fáze, remízou a výhrou s CSKA už hráči svému zaměstnavateli vydělali 3 600 000 eur (93,6 milionu korun). V souboji s AS jsou v banku další zajímavé sumy – výhra v Lize mistrů automaticky přináší 2,7 milionu eur (70,2 milionu korun), remíza 900 000 (23,4 milionu korun). Další půl milionu eur (13 milionů korun) může na západočeské konto přistát v případě postupu mezi 32 nejlepších celků pro play off Evropské ligy. Hrošovský: Oproti zápasu v Římě musíme všechno změnit. Bez Džeka proti nim máme šanci 1080p 720p 360p REKLAMA

Koeficient Pro celý český fotbal naprosto zásadní věc. V aktuální sezoně se bojuje o nasazování do evropských pohárů pro sezonu 2020/2021, kde Česku patří aktuálně až 17. příčka. Ta znamená, že pouze český mistr půjde do předkol Ligy mistrů, další tři týmy můžou bojovat o Evropskou ligu. Česko přitom šlo do aktuální sezony v luxusní pozici – mistr proklouzl přímo do základní skupiny, z čehož momentálně těží plzeňská Viktorie. Celkově mělo Česko pět týmů, které se mohly rvát o pohárovou Evropu – mistr přímo do Ligy mistrů, vicemistr v předkole (Slavia), vítěz národního poháru přímo do Evropské ligy (Jablonec) a další dvě mužstva do předkol Evropské ligy (Sparta, Olomouc). Jenže Sparta ani Olomouc do základních skupin neprošly, Jablonec jistě skončí ve skupině. Pro český fotbal je velmi důležité, aby do jarních bojů v Evropské lize prošly Plzeň i Slavia. Jen v tom případě můžou vylepšit pořadí a ideálně předstihnout Chorvatsko a Švýcarsko. Do patnáctého místa totiž země mají dva celky v předkolech Ligy mistrů a tři další v osudí Evropské ligy. SESTŘIH LM: AS Řím - Plzeň 5:0. Debakl Viktorie řídil hattrickem Džeko 720p 360p REKLAMA

Motivace pro náhradníky Plzni v pátek ve Zlíně (2:0) chybělo několik důležitých hráčů sestavy (Limberský, Hejda, Řezník, Kolář, Krmenčík), šanci dostávají členové širšího kádru a podobné to bude i proti římskému soupeři. Plzeň už s předstihem oznámila příchod dalších fotbalistů (Pačinda, Kayamba, Beauguel), v zimě naopak můžou některá jména ve Štruncových sadech skončit. Na těch, co dostanou důvěru ve středu večer, bude, aby trenéra a vedení přesvědčili, že patří do Plzně a uchránili svou pozici před novými posilami. SESTŘIH: Zlín - Plzeň 0:2. Mistr zvítězil v suchém triku, zářil Kovařík 720p 360p REKLAMA