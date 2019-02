Miliardový chlapec Dortmundu v maléru. Zpozdil let, přijde trest? | iSport.cz

Kličkami zostudí obránce, píchne si balon a svojí rychlostí uteče všem. Na trávníku jako by tančil. Přesně pasuje do ofenzivně střižené Borussie Dortmund. Jadon Sancho patří mezi největší objevy aktuální sezony a rovněž mezi klíčové hráče lídra bundesligy.

V 21 ligových zápasech nasázel sedm branek a přidal 11 asistencí. Náročná bundesliga? Z toho si 18letý benjaminek, kterého Dortmund „ukradl“ Manchesteru City, hlavu vůbec nedělá. Až ve středu večer hráči BVB ve Wembley nastoupí k osmifinálovému klání proti Tottenhamu, bude na něj upřena největší pozornost. Vždyť se vrací domů...

Příběh o tom, jak Sancho opustil akademii City a rozhodl se, že pro jeho rozvoj bude lepší organizace Dortmundu, už zná celý svět. Z neznámého mladíka se v Německu stala vycházející hvězda. Jeho tržní cena vzrostla o 806 procent. Z Manchesteru jej klub přiváděl za 8,77 milionu liber, nyní si ho cení na téměř 80 milionů (cca 2,3 miliardy korun).

Při úterním odletu do Anglie by však dortmundský drahokam nejradši všichni uškrtili. Sancho se vydal s klubovou výpravou a na letišti zjistil, že zapomněl pas, který nezbytně potřebuje k odletu. Z letiště se tak musel rychle vrátit domů a zase mazat zpátky za zbytkem týmu.

To rozpálilo i kouče Luciena Favreho. Když se jej reportéři vyptávali, zda to bude mít pro Sancha následky, suše odsekl. „Uvidíme. Určitě to budeme interně řešit.“

Situaci se snažil zachránit jeden ze zkušenějších hráčů v kádru Borussie dánský záložník Thomas Delaney. „Naštěstí Dortmund není rušný jako Londýn. Zpozdili jsme se asi o 17 minut,“ zastal se mladšího spoluhráče.

„Jadon je obrovský talent a když máte takové schopnosti, tak se vám otevírá spousta příležitostí. Je mu teprve 18 let, ale předvádí úžasné výkony. Já osobně za něj cítím zodpovědnost, aby byl stále nohama pevně na zemi. V Anglii je už nyní ohromně slavný a myslím si, že má před sebou velkou budoucnost, jen musí dál tvrdě dřít,“ dodal Delaney.

Aby ne! Britská média označují odchod Sancha jako jednu z největších chyb Pepa Guardioly. Sancho se nejdříve aklimatizoval v dortmundské mládeži a v pravý čas povýšil do A-týmu.

Jeho úctyhodné účinkování v bundeslize mu zajistilo i pozvánku do anglické reprezentace. Během října si odbyl debut a stal se prvním hráčem v historii Albionu, který se narodil po roce 2000, a oblékl reprezentační dres.

Kdoví, pokud mladík s magickou sedmičkou na zádech pomůže BVB ve Wembley skvělým výkonem skolit Spurs, třeba si nikdo na epizodu s pasem už ani nevzpomene.

