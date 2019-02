Gól a dvě asistence. Černý řádil za béčko Ajaxu, řekl si o šanci s Realem? | iSport.cz

Překonal těžké zranění kolena a pomalu se dostává zpátky do formy. Václav Černý, jeden z největších talentů českého fotbalu, v průběhu zimní přestávky odmítl nabídky na hostování a rozhodl se zabojovat o místo v Ajaxu Amsterdam, kam přišel před čtyřmi a půl lety z Příbrami. V pondělí dokázal realizačnímu týmu prvního mužstva, že si rozhodně zaslouží dostat znovu šanci.

Jednadvacetiletý křídelník nastoupil za juniorku Ajaxu k utkání druhé nejvyšší nizozemské soutěže proti Rodě, jež se snaží o návrat do elitní Eredivisie, a byl v něm hlavní postavou. Černý od samého začátku hýřil aktivitou a asistoval u dvou úvodních branek, když nejprve skvělou přihrávkou vyzval ke skórování Nizozemce Langa, načež o dvě minuty později přiťukl míč útočníku Viktoru Jensenovi.



Třetí gól obstaral český fotbalista sám. Sedm minut před koncem prvního dějství se ocitl na kraji velkého vápna a vydařenou dělovkou propálil hostujícího gólmana. Černý měl prsty i v další gólové situaci, po jeho rohovém kopu se prosadil obránce Jasper Tar Heide.

Příbramský rodák si díky skvělému výkonu opět vylepšil osobní statistiky, v třináctém zápase této sezony Eerste Divisie si připsal již sedmou trefu. Tím jistě potěšil také trenéra A-týmu Erika Ten Haga, jenž mladému útočníkovi nedává po jeho návratu po zranění moc příležitosti.

Ačkoliv se Ajaxu v poslední době příliš nedaří a ztrácí šest bodů na vedoucího rivala PSV, Černý nenastupuje. Doposud nezasáhl do jediného prvoligového střetnutí.



Amsterdamský klub se momentálně připravuje na utkání milionářské Ligy mistrů, už v úterý se v nizozemské metropoli představí Real Madrid, vítěz tří předešlých ročníků. Pokud by Černý nastoupil, byl by to návrat ve velkém stylu, ale také velké překvapení. Že však dostane důvěru zrovna v takto důležitém souboji, není pravděpodobný.



Mladý trenér, který s trénováním začínal u rezervy Bayernu Mnichov, zřejmě opět vsadí na osvědčené křídelní duo Dušan Tadič – Hakim Ziyech. Oba fotbalisté sice v posledním utkání proti Heracles (0:1) neskórovali, jejich kouč v nich má však stále velkou důvěru.