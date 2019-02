Žlutá karta v závěru? Ramos: Chtěl jsem si ji vynutit. Dostane trest? | iSport.cz

Real zvládl utkání na horké půdě Ajaxu, který v rámci předchozích skupinových klání předváděl fantastickou podívanou. Amsterodamský tým v ní mimo jiné dvakrát remizoval s německým Bayernem Mnichov. K dalšímu úspěšnému výsledku měl blízko i tentokrát. Přišel o něj až tři minuty před koncem, když se prosadil španělský záložník Marco Asensio a rozhodl o výhře Realu 2:1.

Hostující fotbalisté si tak připravili slušnou výchozí pozici do odvety. V té jim ale bude scházet kapitán Sergio Ramos. Zkušený obránce, který nastoupil k jubilejnímu šestistému zápasu v dresu „Bílého baletu“, totiž krátce po vítězném gólu fauloval dánského mladíka Kaspera Dolberga. Od hlavního rozhodčího okamžitě uviděl žlutou kartu, jež pro něj byla již třetí v právě probíhajícím ročníku slavné evropské soutěže.

Třetí žluté napomenutí se podle pravidel UEFA automaticky rovná stopce v následujícím střetnutí. 32letý stoper tak zmešká nadcházející odvetu na Santiagu Bernábeu. Inkasovaná karta jej vůbec ale nemrzela, ba naopak. Opora španělské reprezentace předpokládá, že i bez ní dokáže Real postoupit do další fáze. V té už by případně nastoupila s „čistým štítem“ a neriskovala zmeškání nadcházejících a z jejího pohledu důležitějších soubojů.

Vykartovat se tak nechal záměrně. „Když jsem viděl výsledek, lhal bych, kdybych řekl, že jsem si ji nechtěl vynutit. Je to něco, o čem jsem během hry hodně přemýšlel. Není to podcenění soupeře, ale občas je potřeba udělat podobné rozhodnutí,“ řekl po vítězném zápase přítomným novinářům.

Tento tah ale nemusí být tak chytrý, jak se zdá. Komise UEFA může Ramosovi udělit dodatečný trest za jakousi manipulaci s pravidly. Pokud začne tento případ řešit, bude madridské hvězdě hrozit další dvouzápasový distanc. Může tak přijít o čtvrtfinálový dvojzápas.

Není to poprvé, co si madridská hvězda takto zahrává. V roce 2013 si nechala schválně udělit žlutou kartu v utkání s tureckým Fenerbahce. Je tak možné, že dopadne jako její spoluhráč Dani Carvajal, jenž byl za stejnou věc potrestán v loňském ročníku Champions League.

Ramos se ke žluté kartě později, zřejmě na popud klubu, vyjádřil na svém Twitteru. „Chci, aby bylo jasné, že mě to bolí víc než kohokoliv jiného. Nevynucoval jsem si kartu, stejně jako jsem to neudělal v předešlém skupinovém utkání proti Řimu. Budu tým podporovat z tribuny jako fanoušek, který doufá, že se dostaneme do čtvrtfinále,“ napsal.

Situaci později okomentoval i faulovaný Dolberg. Aby Ramos nemohl hrát v odvetě bylo také v plánu Ajaxu. "Klaas-Jan Huntelaar mi předtím řekl, abych nabíhal na Ramose, protože by mohl být suspendován," citovalal jej britský server Mirror.

Bude pilíř obranné řady potrestaný, nebo členové UEFA nechají jeho výrok bez povšimnutí?

