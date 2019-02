Real po výhře velebí video: Ještě že ho máme! V Lize mistrů poprvé rušili gól | iSport.cz

Začít proti španělskému favoritovi opatrně a myslet hlavně na defenzivu? Nic takového od Ajaxu nečekejte. Vždyť parta kouče Erika ten Haga dala v jednadvaceti zápasech holandské ligy 72 gólů! Útočný styl je jí vlastní a aktivně vstoupila i do střetu s Realem.

Tradiční nizozemský klub neporazil Real od roku 1995 a hodně se snažil, aby nelichotivou sérii ukončil. Dušan Tadič trefil technickou střelou levačkou tyč, Hakima Ziyecha v obrovské šanci vychytal Thibaut Courtois.

Krátce před přestávkou si ale belgický gólman Realu vybral výrazně slabší chvíli. Po rohu neudržel hlavičku Matthijse de Ligta a balon mu vrátil do brány Nicolas Tagliafico. Ajax se dostal do naprosto zaslouženého vedení. Jenže… Jednička u jeho jména svítila na světelné tabuli zhruba dvě minuty.

Slovinský sudí Skomina na pokyn videorozhodčího vyrazil gólovou situaci přezkoumat a odhalil těsné ofsajdové postavení Tadiče. Systém VAR tak v Amsterdamu ihned sehrál důležitou roli.

„Když se to stalo, říkal jsem si, že by mohlo jít o ofsajd. Ještě že VAR máme, protože jinak by to nikdo neviděl,“ prohlásil Courtois, jehož minela zůstala nepotrestaná. Po půli platilo bezbrankové skóre, byť Ajax svého soupeře místy až dominantně přehrával.

„Přesto si myslím, že Real je natolik zkušený, že si zápas ve druhé půli pohlídá,“ věštil o přestávce ve studiu O2 TV Sport útočník Liberce Libor Kozák. A nepletl se. Po hodině hry utekl na levé straně osmnáctiletý Júnior Vinícius. Hbitě navedl míč do vápna, kde přihrál Karimu Benzemovi. Ten potvrdil pověst střelce a svým šedesátým gólem v Champions League poslal hosty do vedení.

Druhý tým španělské ligy svou šanci využil, Ajax mohl jen litovat možností, které nevyužil. Ale pořád se nevzdal. Další rychlá akce skončila u Ziyeha, který tentokrát už nezaváhal a čtvrt hodiny před koncem srovnal.

Domácí přesto nakonec neudrželi ani remízu. Tři minuty před koncem si Marco Asensio naběhl na centr Carvajala a definitivně rozhodl o vítězství Realu. Kaňkou na triumfu „bílého baletu“ je žlutá karta kapitána Sergia Ramose, kvůli níž bude chybět v domácí odvetě.

Zkušený stoper odehrál svůj 600. zápas za madridský velkoklub a po utkání se vrátil k zapojení systému videorozhodčího. „Mnohokrát jsem říkal, že jsem velkým obhájcem VAR, protože dělá fotbal kousek po kousku férovější,“ podotkl Ramos.

Ajaxu zůstaly navzdory skvělému výkonu oči pro pláč. „Jako tým jsme si vedli velmi dobře. Škoda, že náš gól z první půle neplatil. Možná je jednodušší udělat takové rozhodnutí ve prospěch velkého klubu,“ přemítal záložník Frenkie de Jong. „I ve druhé půli jsme pak měli šance, je chyba, že to nestačilo na lepší výsledek,“ doplnil ještě.