Slavia i Plzeň znají možné soupeře v LM! Ve hře Ajax, Celtic či Basilej | iSport.cz

Porážka Arsenalu s Chelsea 1:4 ve finále Evropské ligy nepotěšila Spartu, která potřebovala k účasti přímo v základní skupině soutěže triumf "Kanonýrů". Jistotu skupiny pohárů má z pěti českých pohárových zástupců pro nadcházející sezonu pouze Slavia. V případě nezdaru v kvalifikaci Ligy mistrů se automaticky přesune do Evropské ligy, takže získá prémii nejméně 204,7 milionů korun.

Slavia bude ve 4. předkole mistrovské části nenasazená a los jí přidělí jeden ze čtyř nasazených týmů. Všichni soupeři však musejí nejprve potvrdit roli favoritů a zvládnout předchozí předkola.

Červenobílí mohou narazit na semifinalistu vrcholícího ročníku Ajax Amsterdam v kádru s českým talentem Václavem Černým, skotského šampiona Celtic Glasgow, Kodaň, s níž hráli na podzim ve skupině Evropské ligy 1:0 venku a 0:0 doma, či Dinamo Záhřeb, které v únoru na úvod vyřazovací části Evropské ligy vyřadilo Plzeň po výsledcích 1:2 venku a 3:0 doma.

Plzeň jako druhý tým české nejvyšší soutěže začne ve 2. předkole nemistrovské části a jako nenasazený celek ji hned na úvod čekají velmi těžcí soupeři. Po středečním finále Evropské ligy má Viktoria jasno, že se utká buď s historicky nejúspěšnějším řeckým klubem Olympiakos Pireus, nebo s Basilejí. Švýcarský celek, v jehož dresu po sezoně skončil český stoper Marek Suchý, v posledních dvou ročnících domácí soutěže skončil druhý, předtím osmkrát za sebou triumfoval. Soupeře se dozví už 18. června.

Pokud Plzeň přes 2. předkolo postoupí, bude opět nenasazená a narazí na jednoho ze čtyř nasazených soupeřů. Zahrát si může například s portugalským FC Porto či přemožitelem Slavie v letním kvalifikaci Ligy mistrů Dynamem Kyjev. Postup ze 2. předkola by zároveň Viktorii vynesl jistotu minimálně skupiny Evropské ligy. Pokud by přešla i přes 3. předkolo Ligy mistrů, čekalo by ji ještě závěrečné play off.

V Evropské lize Sparta musí zdolat dvě předkola, aby se dostala do základní skupiny. V obou případech by byla nasazená. Ve 3. předkole by Letenští jako nejtěžší soupeře mohli dostat turecký Trabzonspor s českým obráncem Filipem Novákem, belgické Antverpy, nizozemský Arnhem, chorvatský Hajduk Split, či portugalský Guimaraes. Ve 4. předkole se nabízí belgický Lutych, anglický Wolverhampton, či Spartak Moskva.

Zbylé dva české celky v Evropské lize - Jablonec a vítěz kvalifikačního duelu - začnou už ve 2. předkole. V něm budou mezi nasazenými a jako nejnepříjemnější soupeři jim hrozí tři kazašské týmy. V dalším předkole už by čeští zástupci nebyli nasazeni. Jablonec si v uplynulé sezoně zahrál základní skupinu, posledním účastníkem bude lepší ze sobotního kvalifikačního utkání mezi Ostravou a Mladou Boleslaví. Druhé předkolo se buzde losovat 19. června.

