Slovan Bratislava po vyřazení z Ligy mistrů: celý rok se nám budou smát. Zaslouženě | iSport.cz

Slovan chtěl navázat na své úspěchy z minulého ročníku. Bratislavský celek urval mistrovský pohár, přestěhoval se na nově otevřený Národní stadion na Tehelném poli a věřil v nádhernou budoucnost. V souboji slovenského a českého mistra si poradil i se Slavií, když zvítězil 3:2. Jenže při ostrém startu sezony tvrdě narazil.

Úvodní předkolo Ligy mistrů proti černohorské Sutjeska Nikšič mělo být pro slovenského favorita brnkačkou. Jenže doma začal remízou 1:1, Slovan inkasoval až v 95. minutě. To samé se stalo v odvetě, kde domácí zachránili zápas srovnáním na 1:1 v 93. minutě. V penaltovém rozstřelu pak selhali hned tři hráči, což znalenalo prohru 2:3 a šokující vyřazení.

"Tohle se nedá obhájit. Jsme zase pro smích celému Slovensku, celý rok se nám budou smát. A zaslouženě," nešetřil kritikou brankář Dominik Greif. Jeho citace se objevily na facebookovém profilu Slovanu, po chvíli ale byly jeho věty smazány.

"Těžko se mi hledají slova. Nechci vybouchnout, řekl bych něco, co by mě pak mrzelo. Ale jak jsem říkal, z naší strany to bylo velmi špatné. Mohl bych mluvit akorát ve frázích," popsal 22letý reprezentační brankář pocity z kabiny.

Všechny mrzelo, že Slovan o další předkolo milionářské soutěže přišel zcela zbytečným selháním v samotných závěrech zápasů. "Stalo se nám dvakrát to samé. Můžu do hráčů hučet, aby se to už nestalo. Nerozumím tomu, s takovými výkony si nezasloužíme jít dál. Co bychom tam vůbec dělali?!" rozčiloval se Greif.

Suverénní slovenský šampion z předchozí sezony teď zabojuje alespoň o Evropskou ligu, kde se ve 2. předkole střetne s kosovským KF Feronikeli. "Teď si nedokážu představit naši aktuální motivaci. Celý rok se na to chystáme a pak to takhle dopadne. Je to výsměch," kroutila hlavou klubová jednička.

Diplomatičtější slova, přesto plná rozčarování z neúspěchu, volil trenér Martin Ševela. "Je to velké zklamání, chtěli jsme postoupit. Můžeme si za to výhradně sami," přiznal kouč. "Postup nás stála ztráta koncentrace v posledních chvílích zápasu. V prvním poločase jsme měli šance, podařilo se nám vstoupit aktivně i do toho druhého, šli jsme do vedení, trefili tyčku," ohlédl se za průběhem odvety.

Nadějně rozehraná partie ale končila zklamáním a slzami v očích hráčů. "Situace v posledních vteřinách utkání jsou o individuální zodpovědnosti, v takových chvílích je nutná maximální koncentrace. Nesmí se stát, že takhle někdo skóruje," mrzelo Ševelu.

Slovan pak vyhořel v penaltovém rozstřelu. "Říká se, že penalty jsou loterie, ale domácí je kopali dobře, zatímco naši hráči, co na sebe vzali zodpovědnost, nebyli úspěšní. Jsme velmi zklamaní," pravil kouč.

Středeční blamáž měla dohru, vedení Slovanu rozhodlo den po neúspěšné odvetě o odvolání trenéra Ševely...

