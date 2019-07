Plzeň - Olympiakos. Řekové v problémech, pro boj o LM přišli o kapitána | iSport.cz

Hráči Viktorie se na evropskou konfrontaci nažhavili dvěma ligovými výhrami (Olomouc, Liberec), Olympiakos ladil formu pouze v přípravě, v generálce zdolal druholigový anglický celek Nottingham 3:0. Tým se navíc vzpamatovává z nepříjemné ztráty.

„Zranění kapitána Kostase Fortunise je obrovský šok. Ztratit hráče na šest měsíců je nepříjemné, ale úplně něco jiného je přijít o kapitána a klíčového hráče, který v minulé sezoně nastřílel 22 gólů a přidal 24 asistencí,“ sdělil pro deník Sport Pol Papadopoulos, novinář řeckého deníku Gazzetta.

Ústřední hvězda týmu podepsala s klubem před několika týdny nový kontrakt do června 2023, ročně si má vydělat astronomických šest milionů eur (156 milionů korun). Jenže v běžném přáteláku s Hamburkem si ofenzivní záložník vážně poranil koleno a minimálně do konce kalendářního roku bude na hřišti chybět. Jde o podobné zranění, kvůli kterému chyběl Plzni v minulé sezoně elitní kanonýr Michael Krmenčík.

„Takový hráč nejde nahradit. Je to ohromná psychická rána,“ neskrýval Papadopoulos. V Plzni nastoupí místo 26letého lídra Mathieu Valbuena. Zkušený Francouz, kterého Olympiakos získal před sezonou z tureckého Fenerbahce.

Řecký klub ani tak neskrývá ambice a Plzeň hodlá vyřadit. „Musíme vrátit Olympiakos do Ligy mistrů, to je náš cíl a přání i bez Fortunise. Opravdu jsme hodně pracovali, aby se nám to povedlo. Jsme klub, který by měl hrát základní skupinu, stejně jako náš český soupeř. Je to pro nás důležitý zápas a velká výzva,“ pravil na předzápasové tiskovce trenér Olympiakosu Pedro Martins.

A jaké zbraně může Olympiakos proti Plzni použít? „Oproti minulé sezoně nedošlo v kádru k tolika změnám, tým působil v přípravě velice dobře. Velká síla je v rychlosti a kvalitách uprostřed hřiště,“ vyjmenoval řecký žurnalista, který Olympiakos pozorně sleduje. „Nicméně mají problémy v obraně, na stoperu hraje nová posila (Semedo) a zkušený Papadopoulos, který byl původně na odchodu. Po šampionátu v Africe mají ještě dovolenou obránci Cisse a Meriah. Klub je pod velkým tlakem, aby uspěl v Evropě a doma vyhrál titul,“ řekl Papadopoulos.

Řecký gigant slavil mistrovský primát naposledy před dvěma lety, v minulé sezoně hrál „jen“ Evropskou ligu a vypadl v osmifinále s Dynamem Kyjev. „Nebudeme se vymlouvat, že jsme ještě v sezoně neodehráli soutěžní zápas. Známe soupeře i vlastní strategii. Přicestuje za námi 500 fanoušků, což je pro nás také výzva. Budeme se snažit fanoušky potěšit a odehrát dobrý zápas,“ slíbil trenér Martins. Uspěje s týmem večer v Plzni?

Tři hvězdy Olympiakosu:

José Sá (26 let, brankář)

V mládí se rodák z Bragy vydal opačnou cestou, než je obvyklé, od devíti do patnácti let působil v brazilském Palmeiras. V portugalské lize debutoval za Maritimo Funchal, odkud přestoupil v roce 2016 do Porta, jenže přes Ikera Casillase se do branky nikdy natrvalo nedostal. Svou negativní roli v tom sehrály i prohry v Lize mistrů s Lipskem (2:3) a Liverpoolem (0:5). Loni proto odešel na hostování do Olympiakosu, kde letos podepsal novou čtyřletou smlouvu.

Tržní cena: 64 milionů korun

Daniel Podence (23 let, záložník)

Pouhých 165 centimetrů vysoké křídlo si mohlo proti Plzni zahrát už loni na jaře, ale tehdy přišlo o osmifinále Evropské ligy kvůli zranění. V létě pak Daniel Podence jako někteří další hráči využil zmatků ve Sportingu Lisabon, vypověděl portugalskému klubu smlouvu a odešel bez odstupného do Olympiakosu Pireus, kde se upsal na pět let. V posledních týdnech se však spekuluje o jeho možném přestupu do Wolverhamptonu Wanderers, který má rovněž silnou portugalskou kolonii.

Tržní cena: 115 milionů korun

Mathieu Valbuena (34 let, záložník)

Další prcek (167 centimetrů), ale zato mimořádně zkušený. Kromě Francie, kterou reprezentoval i na mistrovství světa, si vyzkoušel ligu také v Rusku a Turecku. Olympiakos ho získal letos v létě z Fenerbahce jako přímou náhradu za těžce zraněného Kostase Fortunise. Mathieu Valbuena možná mohl mít ještě lepší kariéru, ale hodně mu ublížila aféra se sexuálními videonahrávkami, kvůli kterým ho vydíral spoluhráč z francouzské reprezentace Karim Benzema.

Tržní cena: 40 milionů korun

