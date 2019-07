Plzeň - Olympiakos. Jako Trondheim či Kodaň, řekl Vrba. Snad se Řekové neurazí | iSport.cz

Osobně máte v předkolech Ligy mistrů úžasnou bilanci dvanáct výher, jedna remíza a jedna porážka. Máte nějaké know-how, jak v těchto zápasech uspět?

„Odpověď je úplně jednoduchá – měl jsem a mám skvělé mužstvo.“

S Plzní jste ještě proti řeckému týmu nehráli. Čeká vás něco specifického?

„Pokud nebudu za týden vyhozený, poletím do Řecka vůbec poprvé v životě. (s úsměvem) Dnes jsou tato mužstva v Evropě mezinárodní, ať už vezmete anglická, italská, španělská nebo řecká. Jsou poskládána mezinárodně, mají na to prostředky. Tak to prostě je.“

Kam Olympiakos v hierarchii soupeřů, s kterými jste se střetli, řadíte?

„Doufám, že se řečtí novináři a hráči neurazí, ale porovnávám to s první kvalifikací Ligy mistrů, kdy jsme potkali Trondheim nebo Kodaň. Myslím si, že nás zase čeká velice těžké utkání a velice těžký soupeř.“

V čem vidíte silné stránky Olympiakosu a dá se říct, že hraje podobným stylem jako vy?

„Olympiakos skončil v řecké lize druhý, což samo o sobě ukazuje obrovskou sílu tohoto mužstva. Je vyzrálé, zkušené, v Evropské lize postoupilo do jarní části soutěže. Jak my, tak Olympiacos jsme ve svých soutěžích vedeni k tomu, že musíme a chceme vyhrávat. Proto doufám, že zápas bude zajímavý v tom, že se střetnou týmy, které mají filozofii vítězit.“

SESTŘIH: Liberec - Plzeň 1:2. Povedená generálka na Ligu mistrů, zápas opanoval Pernica

Jak bylo těžké připravit se na Olympiakos, který ještě nehrál soutěžní zápas? A bude pro vás výhoda ve větší rozehranosti?

„Soutěžní utkání jsou trošku něco jiného než přípravná, ale kdo si na ně může dovolit pozvat Nottingham Forrest jako Olympiakos? Tím je řečeno vše.“

Co vám tento zápas napověděl?

„Zápas s Nottinghamem byl zvláštní v tom, že byl rozhodnutý asi v sedmé minutě, kdy Olympiakos vedl 2:0 po dvou rohových kopech, při kterých svým důrazem překvapivě přehráli anglické mužstvo. Ze standardek dal vlastně všechny tři góly, ale všichni víme, že dokáže dávat góly i ze hry. Svou kvalitou se prostě dokáže prosadit.“

Soupeři vypadl pro zranění klíčový hráč Kostas Fortunis. Je pro vás o to hůř čitelnější?

„Zranil se jim hodně důležitý hráč, pokud jde o jejich způsob hry, ale na druhou stranu je Olympiakos top evropské mužstvo a určitě mají dostatek hráčů, kteří dokážou Fortunise nahradit.“

Jak vypadá váš kádr po zdravotní stránce?

„V defenzivě máme trošku problémy, protože David Limberský dostal červenou kartu a je mimo, Hejda a Řezník měli zdravotní problémy, ale myslím si, že budou k dispozici. Momentálně to vypadá tak, že k dispozici nebudou Beauguel, Hubník a Ekpai.“