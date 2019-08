Skácel o Celtiku: Slavia se nemá čeho bát, ale Ngadeu s Delim by chyběli | iSport.cz

Jak je současný Celtic silný?

„Silný je. Ale Slavia se na druhou stranu nemá čeho bát. Pokud se skutečně utkají, začíná se ve Skotsku, ten zápas hodně napoví. Doma jsou totiž velice silní. Bude vyprodáno, a i když Celtic patří k našim největším rivalům, myslím z pohledu Hearts, tak jim musím přiznat, že ta atmosféra je opravdu mimořádná.“

Jaký fotbal Celtic hraje?

„Co se týče důrazu, nasazení, tak je to velice britské. Takže důsledné, fyzické, tvrdé. Není to ovšem nakopávaná, umí hrát po zemi, kombinačně. Mají ve svém týmu celou řadu kvalitních fotbalistů a taky hodně šikovných mladíků. Nepříjemný soupeř.“

Skácel ve Skotsku klub období zápasy/góly Hearts 2005/06 a 2010-2012 93/40 Dundee 2012/13 14/1 Raith Rovers 2016/17 24/0

Je Celtic tím týmem, kde se absence stoperů Deliho a Ngadeua může tím spíš projevit?

„Slavia tím strašně oslabila. Tohle byli dva velcí silní chlapi, na české poměry hodně nevšední. Celtic tam bude vepředu určitě mít dva velké rabijáky, silné vysoké hráče, a alespoň jeden urostlý stoper tohoto typu by se Slavii hodil. Na druhou stranu, klub se na to mohl připravit, mohl si nachystat nějakou alternativu. Snad se s tím vypořádají. Při standardkách to ale může být nevýhoda.“

Kdo je pro vás favoritem?

„Bude to hodně vyrovnané. Pro Celtic je postup do Ligy mistrů podobnou prioritou jako vítězství ve skotské lize, tedy zásadní věc. Myslím, že je na tom co do zkušeností lépe než Slavia. Ta navíc v tomto ohledu trochu oslabila, pořád ale v klubu zůstává dost hráčů z předchozí povedené cesty v Evropské lize, zažili si i Chelsea a ověřili si, že se nemají čeho bát. Já věřím, že to Slavia zvládne.“