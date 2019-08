Slávisté chtějí do Skotska: Celtic Park je neskutečný a doma můžeme slavit | iSport.cz

„Já jsem asi poprvé v životě spokojený s losem. Jsem rád, že dostaneme Celtic, nebo Kluž, protože tuhle dvojici jsem si přál. Samozřejmě budou to těžké zápasy, ať dostaneme jednoho nebo druhého. Ale v tomhle dvojzápase věřím spíš Celticu. Zase se podívat na ostrovy, těším se,“ uvedl pro média slávistický kapitán Milan Škoda.

Český šampion vedle Celticu s Kluží mohl dostat další tři dvojice - PAOK Soluň/Ajax Amsterodam, Dinamo Záhřeb/Ferencváros Budapešť a Crvena zvezda Bělehrad/FC Kodaň.

„Pokud postoupí Celtic, což bychom asi všichni z té dvojice chtěli, tak jsem s losem maximálně spokojený. Z té pravděpodobné čtveřice, i když samozřejmě každý tým ještě hraje, jsem si Celtic hodně přál. I když myslím, že sportovně by pro nás byla z těch čtyř týmů nejpřijatelnější Kodaň. Ale já měl na prvním místě Celtic, protože je to Skotsko, skvělá atmosféra,“ pochvaloval si trenér Jindřich Trpišovský.

Zahrát si před vyhlášenou atmosférou na stadionu Celtic Park pro 60 tisíc diváků láká i beka Vladimíra Coufala. O to víc, že na jaře kvůli zranění přišel o ostrovní odvetu čtvrtfinále Evropské ligy s Chelsea.

„Los mně osobně vyšel fantasticky, i hodně lidí si přálo Celtic. Zase bychom si zahráli na ostrovech, což se mi, bohužel, ještě nesplnilo. Na Chelsea jsem se byl jen podívat. Kdyby Celtic postoupil, tak to bude fantastické. Zápas u nich v Celtic Parku bude něco neskutečného, jedna z nejlepších atmosfér na světě. To by byl svátek pro všechny. Takže určitě budeme Celticu fandit. Věřím jim víc než Kluži, i když nevím, co od ní čekat," uvedl Coufal.

Je rád, že slávisté začnou dvojzápas venku. „Tam se budeme snažit uhrát nějaký dobrý výsledek a věřím, že potom doma nás požene plný stadion. Jestli postoupíme do Ligy mistrů, bude to něco fantastického oslavit to s našimi fanoušky. Myslím, že určitě máme nějakou šanci postoupit. Lepší, než kdybychom dostali třeba Ajax,“ podotkl Coufal.

„Nevím, co je vyloženě lepší, možná trochu lepší začít venku. Zase se nám ale několikrát vyplatilo začínat doma a pak jsme to venku zvládli. Zase když vzpomenu na minulý rok, tak jsme s Kyjevem hráli první doma a pak venku, to se nám zrovna nevyplatilo. Kdyby to bylo opačně, bylo by to úplně jiné,“ přemítal Škoda.

„První zápas je venku. Věřím, že nám to bude vyhovovat, uhrajeme tam dobrý výsledek a připravíme se na zápas doma, kde bychom to mohli s celým stadionem oslavit,” přeje si Tomáš Souček.

Podle Trpišovského se odveta doma stane výhodou, pokud Slavia venku dá gól. „Strašně těžko se to hodnotí. Začínat venku i doma má své výhody a vždy bude záležet na prvním zápase. Tím, že ho hrajeme venku, se můžeme snažit hrát hodně ofenzivně, aby to byla v uvozovkách přestřelka, abychom tam skórovali, což může být výhoda do domácího zápasu. Ale pokud gól nedáme, pak se hraje v domácím prostředí hůř tím, že každý vstřelený gól soupeře je velká komplikace. Na druhou stranu většinou se rozhoduje v druhém zápase a my budeme mít výhodu domácích fanoušků,“ řekl.