Slavia o Ligu mistrů: Kluž, nebo Celtic! Los play off předkola LM | iSport.cz

„Asi poprvé jsem spokojený s losem. Jsem rád, že jsme dostali dvojici Celtic a Kluž, protože jsem si ji přál. Budou to těžké zápasy, ať dostaneme kohokoli, ale věřím spíš Celtiku. Těším se, že se podíváme na Ostrovy,“ reagoval na los kapitán Slavie Milan Škoda.

První zápas odehraje český šampion v úterý 20. srpna venku, odvetu ve středu 28. 8. doma. Zápasy budou začínat ve 21 hodin.

Slavia coby český šampion vstoupí do kvalifikace Ligy mistrů až v závěrečném předkole a na cestě do základní skupiny musí zdolat jediného soupeře. Červenobílí si dosud hlavní fázi prestižní soutěže zahráli jen v roce 2007, kdy v závěrečném předkole přešli přes Ajax Amsterodam, který byl rovněž v osudí mezi možnými soupeři.

Slávisté by za postup do základní skupiny získali prémii 15,25 milionu eur, což je v přepočtu přes 393 milionů korun. Pokud by svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského přes 4. předkolo neprošli, zahráli by si základní skupinu Evropské ligy, z níž v minulé sezoně postoupili do jarní fáze a probojovali se až do čtvrtfinále.

Pražané figurovali při losu mezi čtyřmi nenasazenými týmy a na výběr měli ze čtyř nasazených dvojic. Nejvýše postaveným soupeřem byl semifinalista minulého ročníku Ajax, Celtic měl stejný koeficient jako FC Kodaň, na jejíž úkor Pražané vloni postoupili ve skupině Evropské ligy.

Podle papírových předpokladů by měli slávisté hrát proti Celticu, který je v souboji s Kluží favoritem. Celek z Glasgow v poslední době vládne skotské lize, kterou vyhrál osmkrát za sebou. Celkově má 50 titulů, rekordmanem je ale městský rival, tým Rangers, s 54 prvenstvími.

Celtic je pravidelným účastníkem skupiny evropských pohárů, jeho maximem je triumf v PMEZ, předchůdci Ligy mistrů, ze sezony 1966/67. V semifinále tehdy skotský velkoklub přešel přes Duklu Praha, v ročníku 2003/04 pak v Poháru UEFA vyřadil Teplice. V minulé sezoně hrál skupinu Evropské ligy a po postupu vypadl v úvodním kole jarní vyřazovací fáze s Valencií. Celtic těží z prostředí domácího stadionu, který je vyhlášen bouřlivou atmosférou.

Kluž vyhrála rumunskou ligu pětkrát včetně uplynulých dvou sezon. S českými kluby si dosud zahrála dvakrát - v roce 2012 ve 3. předkole Ligy mistrů vyřadila Liberec, naopak v sezoně 2009/10 ji ve skupině Evropské ligy dvakrát porazila pražská Sparta. Vloni Kluž v závěrečném předkole Evropské ligy senzačně vypadla s lucemburským Dudelange, skupinu Ligy mistrů hrála naposledy v ročníku 2012/13.

Před rokem si základní skupinu zahrála Plzeň, která se coby loňský český mistr kvalifikovala přímo. Viktoria obsadila třetí místo a prošla do jarní fáze Evropské ligy.

20. a 21. srpna, odvety 27. a 28. srpna):

Mistrovská část:

Kluž (Rum.)/Celtic Glasgow - Slavia Praha, Dinamo Záhřeb/Ferencváros Budapešť - Maribor/Rosenborg Trondeim, Young Boys Bern - Crvena zvezda Bělehrad/FC Kodaň, APOEL Nikósie/Karabach (Ázerb.) - PAOK Soluň/Ajax Amsterodam.

Nemistrovská část:

FC Basilej/LASK Linec - Club Bruggy/Dynamo Kyjev, Istanbul Basaksehir/Olympiakos Pireus - Krasnodar/FC Porto.