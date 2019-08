Slavia - Kluž | Sestava na boj o LM? O základ se hlásí Král i Hušbauer | iSport.cz

Někteří fanoušci Slavie se během sobotního utkání s Bohemians otáčeli k hřišti zády a svému týmu nefandili. Dostali se kvůli tomu i do pře s jinými slávisty z Tribuny Sever • Blesk:Robert Klejch

Slávistický záložník Ibrahim Traoré se spoluhráči oslavuje čtvrtý gól do sítě Bohemians 1905 • Michal Beranek / Sport

Kdo budou ti vyvolení, kteří zkusí protáhnout Slavii konečně do Ligy mistrů? Stejná sestava jako v prvním utkání play off v Kluži? Proti Bohemians se naposledy předvedlo deset nových tváří, a dost slušně. Alex Král, Josef Hušbauer… „Pepa je jedna z variant, kterou na středu zvažujeme,“ připustil po drtivé výhře 4:0 ve vršovickém derby trenér Jindřich Trpišovský dokonce víc změn. Jaké má kdo šance a co mluví pro a proti na jdete v zamčené části článku.