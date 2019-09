Inter Milán - Slavia: český mistr může hrozit z rohů, pozor na útočné trio | iSport.cz

Ve FORTUNA:LIZE stále ještě nezvyklé rozestavení a zabijácký útočný trojúhelník, to jsou dva hlavní poznávací znaky nového Interu Milán, který staví na nohy trenér Antonio Conte. Z analýzy deníku Sport dále vyplývá, že fotbalisté Slavie by při zítřejším vstupu do základní skupiny Ligy mistrů naopak mohli na italské půdě díky své výškové převaze udeřit z rohového kopu, které milánský soupeř brání poměrně riskantním způsobem.

Nový trenér Antonio Conte zcela podle očekávání začal tým šněrovat do svého oblíbeného rozestavení 3 – 5 – 2, s kterým slavil úspěchy už v Juventusu, u italské reprezentace i v Chelsea. „Trenér musí zvolit systém, který odpovídá charakteristikám hráčů. V první řadě jde však o přístup, který musí být agresivní a proaktivní,“ zdůvodnil Conte krok, kvůli kterému třeba Ivan Perišič odešel do Bayernu Mnichov a Matteo Politano skončil mezi náhradníky. Pro oba ofenzivní fotbalisty zkrátka v novém formátu nebylo místo, na klíčové role halvbeků jim totiž schází disciplína. Inter zatím v novém kabátu působí hodně vyváženým dojmem, ale hrál jen tři zápasy.

Byť vstup do sezony černomodří výsledkově i herně zvládli, budou ještě potřebovat nějakou dobu, než si vše ideálně sedne. „Ze všech italských týmů jsme prodělali nejvíc změn – deset nových hráčů i trenér, takže je to přirozené. Čas však hraje v náš prospěch,“ tvrdí Antonio Conte, který proto zatím postupuje pragmaticky. Místo toho, aby tým okamžitě nutil do náročného presinku, stahují se po ztrátě míče oba halvbeci na úroveň tří stoperů a vytvářejí tím pádem hustou defenzivní linii, kterou je složité prolomit. Inter tak má nicméně poměrně dlouhé hřiště a velké mezery mezi jednotlivými řadami, kterých se dá při troše šikovnosti využít.

Hlavní síla Interu spočívá v útočném tandemu Romelu Lukaku – Lautaro Martínez, to není žádné překvapení. Zajímavé však je, že se mezi oběma ofenzivními hvězdami velmi rychle vytvořil potřebný feeling, díky vysoké herní inteligenci si dokážou skvěle vyhovět, jako by spolu hráli už léta. Obrovský Belgičan hraje často zády k bráně, a pomáhá tak při výstavbě útoku, rychlý Argentinec zase rád zabíhá za obranu a tahá brejky. Oba jsou navíc ze středu pole zásobováni skvělými přihrávkami především od subtilního Stefana Sensiho, tyhle tři je třeba eliminovat.

Slabina: Bohorovná defenziva

Italské týmy jsou kvalitní defenzivou historicky proslulé, Inter není žádnou výjimkou. Přesto se do jeho obrany dostat dá. Nerazzurri zatím brání poměrně na volno, protihráče důsledně nedostupují, takže soupeřům umožňují poslat do vápna hodně přihrávek a centrů. Standardní situace, především tedy rohy, brání Inter kombinovaně. V zóně na středu malého vápna zůstává jen slovenský kolos Milan Škriniar, ostatní si rozebírají protihráče osobně. Na přední tyči tak zeje velký volný prostor, do kterého se dá naběhnout a zakončit. Toho Slavia díky pestré paletě rozehrávání rohových kopů a výškové převaze umí využít, tudy by mohla vést cesta.

15 - Proti Lecce (7), Cagliari (5) a Udine (3) čelil Inter celkem patnácti rohovým kopům, v Cagliari po jednom z nich inkasoval zatím jediný gól v Serii A.