Experti jsou před startem Slavie v Miláně opatrní, fanoušci mají jasno | iSport.cz

Podle bookmakerů je rovněž favoritem Inter, který pro změnu vede italskou Serii A. Kurz na jeho vítězství 1,55:1 naznačuje, že by vyhrát měl. Nicméně naprostá tutovka to není, ty bývají nabízeny v daleko nižším kurzu. Fanoušky může lákat i tip na výhru Slavie 6.58:1, či na remízu 4,34:1. Pražané jsou odhodlaní ukázat se v Evropě, však se jim to v minulé sezoně dařilo náramně, byť v Evropské lize.

Fanoušci jsou rovněž přesvědčení, že se fandové dočkají více než jednoho gólu 1,27:1, na tiket tuhle příležitost dalo pár tisíc sázkařů. A slušně početná je také skupina tipérů, která věří, že se povede skórovat oběma celkům.

„Slavia v české lize dává hodně branek, v minulé sezoně se jí dařilo i v Evropě, kde se střelecky prosadila jak proti španělské Seville, tak proti anglické Chelsea. Nejspíš i kvůli tomu fanoušky láká kurz 1,87:1, že oba týmy dají gól,“ myslí si Světlíková.