Slavia - Dortmund | Delaney: Nadřeli jsme se, Slavia nám to ztížila. Fanoušci? Jako malá žlutá zeď | iSport.cz

Jak byste zhodnotil utkání se Slavií?

„Nakonec jsme vybojovali tři body. Ale hodně jsme se nadřeli. Byl to těžký zápas. První poločas byl z naší strany slušný, měli jsme slušnou kontrolu nad zápasem, pak jsme ji ale v druhé půli trochu ztratili. Musím tedy vyjádřit soupeři respekt, hodně nám to ztížil.“



Čekali jste tak těžký zápas?

„Ano, jasně. Hrál jsem už v klubu, který je srovnatelný se Slavií, to znamená v Kodani. A když na takové místo přijedou velké týmy, kde je atmosféra fantastická, dostanou ze sebe ještě o několik procent víc. A to jsem čekal a cítil jsem to taky na hřišti. Slávisté dostali dobrou pomoc z tribun a z celé atmosféry.“



Plánovali jste proti Slavii hrát na protiútoky?

„Samozřejmě, že je to jedna z našich zbraní. Máme velice rychlé hráče a občas rádi vyčkáváme a vypracujeme si tímto způsobem šance. A zabralo to, první gól byl skvělý a možná jsme měli přidat ještě nějaké góly, abychom zápas dohrávali v poklidu. Měli jsme ještě dvě tutovky, kdy jsme se dostali sami na gólmana. Takže ano, byl to do jisté míry náš plán.“



O Slavii se říká, že je fyzicky těžký protivník. Vnímal jste to taky tak?

“Nejenom fyzicky těžký soupeř. Slavia hraje dobrý fotbal, má dobrý herní plán. To vidíte sami, hráči někdy napadají vysoko a jindy naopak vyčkávají vzadu, když se jim presink tolik nevydaří. Takže i po taktické stránce to byl dobrý zápas. A my jsme to věděli už po zápase Slavie proti Interu. Neviděl jsem ho sice celý, ale z toho, co vím, si Slavia možná i zasloužila vyhrát. Takže jsme sem přijeli s obrovským respektem.“

Můžete třeba poodhalit jednu věc, na kterou jste se připravovali nejvíc na Slavii?

„Věděli jsme, že vysoko presují. A když ztratí míč, my půjdeme dopředu. Věděli jsme, že mají vysokou defenzivní linii a tu jsme využili k našemu prospěchu. Nemůžete presovat po celém hřišti, takže když byli vysoko, dostali jsme se za ně, a to se nám velmi dařilo.“



Co byste řekl o výkonu Hakimiho?

„Musím mu vyseknout poklonu. Není zvyklý hrát levé křídlo, ale je to strašně užitečný hráč. Udělá cokoliv, co mu řeknete. Nečekal jsem, že dá dva góly, ale vždy očekávám, že předvede skvělý výkon. Je to mašina na běhání a jsem za něj moc rád.“



Všichni čekali skupinu smrti, kde budou tři velkokluby a jeden outsider. Myslíte, že Slavia má na to, aby získala víc bodů než zatím ten jeden na Interu?

“Určitě mají šanci, hlavně doma. Venku to pro ně bude těžké, ale znám ten pocit, se kterým hrají, být outsider, ale mít k dispozici skvělý domácí stadion. Takže ano, myslím, že každý klub ve skupině teď vůči Slavii má respekt. Určitě má na to, aby získala ještě víc bodů. Ale ne od nás (smích).



Jak byste ještě zhodnotil dnešní atmosféru na Slavii?

„Slyšel jsem je, když jsme vcházeli na hřiště. Bylo to jako malá "žlutá zeď" na Vestfálském stadionu. Bylo to úctyhodné. Byla tu hezká atmosféra a viděl jsem na hráčích, jak jí využívali, když šli kopat rohy, snažili se ještě víc rozproudit fanoušky. Je to velká součást fotbalu, vytvořit tlak na protivníka. To děláme doma taky. Říkal jsem jednomu z hráčů, že mě to hodně zaujalo, ale jen ať si počkají, až přijedou k nám do Dortmundu! (smích)“



Kdybyste měl srovnat úroveň Slavie s bundesligovými kluby, o jaké příčky by hrála?

“Je to vždycky strašně těžké. V Dánsku se o tom vždycky mluví, jak je na tom špička dánské ligy v porovnání s bundesligou. Ale je to trochu jinak. V bundeslize vás čeká každý týden strašně těžký zápas. Není to Liga mistrů párkrát za rok, ale každý víkend. A to je největší rozdíl. Ohledně Slavie je to strašně těžké říct, ale je určitě dobrý základ hrát tak, jak hrají. A myslím, že spousta lidí si vůči ní získala velký respekt na základě dnešního i předchozího zápasu.“

