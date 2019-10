Slavia - Dortmund | Obránce, který dal góly jel jako na motorce, řekl Bořil | iSport.cz

Slavia věděla, co ji čeká. Že Dortmund je dominantní ve hře s míčem a extrémně nebezpečný v rychlých kontrech. „Všichni jsou to skvělí hráči. Třeba Hakimi mi vyrazil dech,“ uvedl Trpišovský na tiskové konferenci den před utkáním poté, co se na hvězdného soupeře podrobně připravoval.

A to ještě nevěděl, co se ve středu večer stane. Přitom nejprve byl Hakimi vidět v situaci, které Eden aplaudoval. Ve čtyřiadvacáté minutě si proti němu krásnou kličku dovolil Ondřej Kolář. Soupeře nechal v plné rychlosti přeběhnout a rozehrál. Šikovný rychlík se však českému mistrovi brzy pomstil.

Slavia přišla o míč u vápna soupeře a Hakimi najednou pádil do otevřené obrany. Zbavil se Petra Ševčíka, povodil Koláře a s přehledem zakončil. 1:0. „Říkali jsme si, že přesně tohle nemůžeme udělat. Měli jsme spíš obehrát balon a nějak akci zakončit. Věděli jsme, že jejich brejky jsou smrtící, což se nám ukázalo. Ať jsme běželi, jak jsme chtěli, stihli jsme je jen tak tak až u naší brány. A to už bylo pozdě,“ litoval Ševčík po zápase.

Dortmundu jsme se v lecčems vyrovnali. Jen mají v nohách nitro, posteskl si Trpišovský

Krátce po první trefě se Hakimi tlačil do další šance, míč mu ovšem těsně před Kolářem utekl. Druhé trefy se ale nakonec dočkal. V samém závěru ztratil míč střídající Jaroslav Zelený a po rychlé kombinaci měl Maročan před sebou zase volný prostor. Z levé strany zakončil s přehledem mezi Kolářovy nohy a definitivně rozhodl.

„Samozřejmě se mi velmi líbil, dal dvě branky. Na tuhle pozici není stoprocentně zvyklý, ale v ofenzivě je velmi nebezpečný. Dva góly, to mluví za vše,“ liboval si kouč Dortmundu Lucien Favre.

Svým tahem zaskočil i Slavii. Hakimiho vysunul na křídlo, za ním na levém beku operoval Raphael Guerreiro. „Říkal jsem Cufovi, že se ho Dortmund bojí, tak na jeho stranu dali dva obránce. Asi věděli, že jsme na pravé straně velmi ofenzivní,“ usmál se na tiskové konferenci jinak zklamaný Trpišovský. „Hrát Hakimiho levého záložníka jsem viděl poprvé,“ doplnil.

Dvacetiletý fotbalista neobvyklou roli zvládl skvěle, beci Slavie měli hodně starostí. „Nikdy jsme tak rychlého hráče nebránil. Myslel jsem, že proti němu stojím a on jede na motorce,“ hlesl Jan Bořil. „Dal nám dva góly, i když to bylo po našich chybách,“ dodal ještě. „Na chycení Hakimiho bychom potřebovali asi rychlou elektro-koloběžku,“ hořce se pousmál Trpišovský.

A Real už Hakimiho na další hostování v létě chtít pustit asi nebude.

SESTŘIH: Slavia - Dortmund 0:2. Naděje srazily dva Hakimiho brejky