Pivarník: Slavia může potrápit i Barcelonu. Její styl jí vonět nebude | iSport.cz

Sklidili potlesk za remízu 1:1 na Interu Milán, sukces zaplněného stadionu přišel i po porážce s Dortmundem. Co Romanu Pivarníkovi na hře Slavie nejvíce imponuje? „Neuvěřitelně náročný aktivní fotbalem s vysokým presinkem. Přesně ví, jak se zachovat po zisku a ztrátě míče. Účinně mění rytmus hry. V těchto aspektech nesmírně vyspěla,“ tvrdí dvaapadesátiletý expert, jenž během svých angažmá vždy kladl důraz na herní náročnost a atletickou připravenost. Naposledy však ve Zlíně narazil. I o tom hovoří v rozhovoru pro iSport Premium.

Co vám ukázal střet s Dortmundem?

„Že Slavia má evropské parametry. Mezi týmy jsem neviděl velký rozdíl. Obě mužstva věděla, co chtějí hrát a jak to chtějí hrát, čehož se po celé utkání držela. S ohledem na výsledek rozhodla větší individuální kvalita hráčů Dortmundu. Když to řeknu jednoduše: oni šli sami na branku čtyřikrát, Slavia dvakrát. Svoje šance využili z padesáti procent, Slavia byla nulová.“

Také proto se po utkání hodně rozebíralo, zda Slavii nechybí vyloženě gólový hráč, útočný zabiják. Není to poprvé, nejen na evropské scéně, kdy nebyla efektivní.

„V minulosti si dokázala hodně pomoct standardními situacemi. Nebo i střelami z dálky. Teď se jí to tolik nedaří i proto, že tyhle hráče ztratila. Přitom v utkání měli solidní pozice třeba Ševčík, nebo Stanciu. Ale k těm útočníkům: třeba Škoda je typický koncový hráč, umí dát góly, ale trenér Trpišovský potřebuje v těchto utkáních vzhledem ke stylu hry typologicky jiné hráče. Slavia má fotbal postavený na obrovské běhavosti. Ze své zkušenosti vím, že typičtí zabijáci vám nikdy nebudou běhat od první do poslední minuty. Nebudou honit soupeře, nebudou presovat, protože na to jednoduše nemají fyzický potenciál. Když si vzpomenu na Lafatu, což byl typický koncák, tak ten se na hřišti trochu poflakoval, dovedl si odpočinout a v pravý moment udeřit. Ano, Slavii chybí vyložený zabiják, ale v kontextu předváděného stylu hry, je třeba tuhle potřebu hlouběji analyzovat a následně správně vyhodnotit.“