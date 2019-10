Maratonci ze Slavie. Nejběhavější tým Ligy mistrů maže rozdíly s giganty | iSport.cz

Především dva herní prvky dělají ze Slavie doslova postrach obrů. Velmi aktivní, ale taky riskantní způsob bránění, díky němuž dokázali „sešívaní“ zejména ve druhém poločase držet Borussii Dortmund dlouho pod krkem. A pak i ochota lítat nahoru dolů a hlavně pochopení, že bez toho už se dneska vyhrává fakt těžko. Slavia v Lize mistrů udivuje svými maratonskými výkony, žádný jiný tým se jí co do běhavosti nevyrovná. Jaký to má vliv na hru Trpišovského týmu, a jak to okomentoval kouč soupeře?