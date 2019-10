Pivarníkova úvaha o Slavii v LM: Co vyčlenit útočníka z týmové taktiky? | iSport.cz

Fotbalisté Barcelony sice na Slavii vyhráli, ale úplnou radost neměli. Lionel Messi opustil trávník, aniž by pozdravil hráče soupeře • Michal Beránek Sport

Luis Suárez otřel míč o Petera Olayinku a od něj se odrazil do branky Slavie • Michal Beránek (Sport)

Jan Bořil v euforii po brance do sítě Barcelony • Michal Beránek (Sport)

Barcelona slaví branku do slávistické sítě • Barbora Reichová (Sport)

Před zhruba třemi týdny přišel s úvahou, že neproduktivita Slavie v zápasech Ligy mistrů může úzce souviset s náročnou hrou týmu. Trenér Roman Pivarník teď svoji tezi rozvádí a prohlubuje. „Když se podívám na velký fotbal, hvězdní střelci si umí odpočinout. Nemůžu chtít po všech hráčích to stejné,“ říká bývalý kouč Viktorie Plzeň, Sigmy, Jihlavy nebo Bohemians. V zamčené části článku najdete také analýzu slabé produktivity českého mistra v elitní soutěži.

Můžete vysvětlit, jak jste ke svojí úvaze dospěl?

„Zkušenosti s tím mám dlouhodobě. Už když jsem chtěl po hráčích v Prešově, Sigmě nebo v Bohemce týmovou náročnou hru, chtěl jsem, aby každý hráč presoval, aby běhalo celé mužstvo, věděl jsem, že je potřeba aspoň jednoho hráče z toho trochu vyčlenit. Tedy útočníka.“

Měl tedy úlevy?

„Úlevy... Chtěl jsem, aby presoval, aby zavíral stopera, ale potřebuje taky odpočívat. Potřebuje mít sílu na třicetimetrový náběh, na souboje s obránci a pak na zakončení, což je to nejdůležitější. Tím zefektivňujete práci celého mužstva. Potřebujete hráče, který bude ve správný moment na správném místě, ale hlavně který bude mít v tu chvíli dost sil práci týmu korunovat. Vidíte, kolik toho naběhá Messi, Suárez? Čekají na svou příležitost, jako na ni kdysi čekali Inzaghi nebo Cantona. Ten byl v Manchesteru soustředěný vyloženě na koncovku.“

Slávistické pojetí neumožňuje, aby si jeden hráč takto „dáchnul“?

„Myslím si to, ale zároveň Slavia ani nemá typického hráče, který by byl schopný využít šance třeba dvě ku jedné. Nemá smysl o tom ani polemizovat, protože ti hráči to potvrzují dlouhodobě, že jim nestačí dvě šance na jeden gól. Když jsem měl v Sigmě Ordoše, musel makat pro tým,