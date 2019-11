V City připomněli Kollera! Slavní hráči, kteří skončili v bráně místo gólmana | iSport.cz

Červená karta pro náhradního gólmana. Průšvih pro Manchester City. Ale jak se to vezme. Do brány z nouze peláší Kyle Walker, ryzí obránce, za chvíli poněkud nemotorným dvojzákrokem chytá trestný kop. Do konce utkání už gól nedostane a Citizens s úsměvem na rtech remizují s Bergamem 1:1 ve čtvrtém kole skupiny Ligy mistrů. Kteří další slavní hráči skončili v bráně? Ve výčtu nechybí ani Jan Koller.

Během bundesligové klasiky byl v 67. minutě vyloučen Jens Lehman. Do branky si stoupl Jan Koller. Gól nedostal, skvěle stahoval vysoké míče, velké šance zlikvidoval Salihamidžičovi a Ballackovi. Dokonce se tehdy dostal do sestavy kola.

John Terry: Reading - Chelsea 0:1 (2006)

Obdržené góly: 0

Šílený zápas. Stephen Hunt nejprve Petru Čechovi úderem kolenem do hlavy málem ukončil kariéru. Do branky putoval Carlo Cudicini. Ani on v důsledku zranění zápas nedochytal, tak musel do branky John Terry, střední bek Chelsea. Gól nedostal, „blues“ brali tři body.