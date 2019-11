Kuriozita v LM. Do branky City musel obránce Walker. Pochvala i vtípky | iSport.cz

Fotbalisté Manchesteru City vykročili do zápasu Ligy mistrů na půdě Atalanty ideálním způsobem. Už v 7. minutě pěknou patičkou přiťukl ve vápně míč Gabriel Jesus Raheemu Sterlingovi, který otevřel skóre utkání.

Pak se ale začaly dít věci. Ve 43. minutě mohl pojistit vedení „Citizens“ Gabriel Jesus, který ale neproměnil pokutový kop. Tím jako by se na hosty přilepila smůla.

Do druhé půle už nenastoupila zraněná gólmanská jednička Ederson, kterého mezi tyčemi nahradil Claudio Bravo. Chilský brankář hned ve 49. minutě musel lovit míč ze své sítě, když ho překonal Mario Pasalič.

A pak to přišlo. V 81. minutě byl po faulu na Josipa Iličiče Bravo vyloučen a vzhledem k tomu, že City již neměli mezi náhradníky dalšího gólmana, musel si obléct rukavice Kyle Walker, krajní obránce.

Naštěstí pro Manchester se své nezvyklé role dokázal zhostit. Hned v úvodních sekundách zvládl těžkou prověrku v podobě trestného kopu, když míč nadvakrát ztlumil v náručí. O zbytek se postarala obrana anglického klubu, která ve zbylých minutách na Walkera nic nepropustila, tedy až na dlouhý nákop, který netradiční brankář v klidu lapil. Paradoxní na celé situaci je to, že Walker měl ve finále v utkání na kontě více zákroků než duo Ederson, Bravo dohromady.

Kyle Walker has made more saves in this game than Ederson and Bravo combined. #ATAMCI pic.twitter.com/PPaLCeW0K4