Největší hit Ligy mistrů. Norský mladík láme rekordy, chtějí ho giganti | iSport.cz

Salcburk se v jeho případě trefil do černého. Když v lednu získal rakouský celek z Molde útočníka Erlinga Haalanda, vkládal v něj velké naděje, ale nikdo v klubu asi nečekal, že se norský mladík rychle stane žhavým zbožím na přestupním trhu pro ty největší celky. Podle zahraničních médií by kolem něj mělo kroužit dokonce až 20 vskutku elitních zájemců.

„Myslím, že by jednou chtěl hrát v Premier League. Kdy to bude? Nevím. Podle mě je ale stvořený pro tuto soutěž,“ uvedl Haalandův otec, bývalý obránce Leedsu či Manchesteru City Alf-Inge Haaland.

A o zájmu z Anglie se skutečně ví. Zejména pak o tom z Manchesteru United, který by měl být údajně ochotný za mladého snajpra zaplatit kolem 60 milionů liber (1,8 miliardy korun), což je v porovnání s částkou 4,5 milionu liber (134 milionů korun), kterou za něj Salcburk zaplatil Molde, pořádný rozdíl. Vlastně i s tou, kterou za něj nabízí Lipsko, tedy 25,7 milionu liber.

Jeho případný přestup do United by byl hodně kuriózní. V dresu „rudých ďáblů“ totiž působil Roy Keane, se kterým prožil aféru se špatným koncem Haalandův otec. Ten nejprve během svého působení v Leedsu (v září 1997) podezříval Keana ze simulování, když si Ir poranil zkřížený vaz v koleni. V dubnu 2001 zase Keane Nora doslova sestřelil ostrým zákrokem na koleno, přičemž Alf-Inge v rozhovoru v roce 2007 uvedl, že to byla příčina konce jeho kariéry, když po tomto zákroku už nikdy neodehrál celý zápas.

Svými výkony si Erling Haaland, který od počátku sezony září, o místo v podobně velkém týmu hlasitě říká. V rakouské bundeslize nastřílel ve 12 zápasech 15 gólů, ale to není zdaleka vše. Průměr více než jedné branky na zápas si drží i v mnohem blyštivější soutěži – Lize mistrů.

Nor, který se ale narodil v anglickém Leedsu, mezi fotbalovou smetánkou nastřílel v pěti zápasech osm branek. Stal se zároveň prvním teenagerem, který v Champions League skóroval ve svých prvních pěti utkáních v této soutěži. Překonal tak dosavadní rekord Kyliana Mbappého z PSG, kterému se povedlo skórovat ve čtyřech zápasech.

Hned při svém premiérovém startu zaznamenal Haaland hattrick, když pomohl Salcburku k výhře 6:3 nad Genkem. Následně se prosadil proti Liverpoolu i v obou duelech s Neapolí (v prvním dokonce dvakrát). Naposledy zatím rozvlnil síť v Lize mistrů opět proti Genku, kdy pečetil vítězství rakouského celku 4:1.

Norský talent dokonce napodobil Lionela Messiho, který jako poslední v sezoně 2016/2017 zaznamenal v úvodních čtyřech duelech Champions League alespoň šest branek. A ještě dnes se možná zdá o Haalandovu střeleckém umění reprezentantům Hondurasu do 20 let, kterým v květnu na mistrovství světa nasázel při výhře Norska 12:0 úctyhodných devět gólů.

Na kontě už má i dva starty za norský A tým, se kterým by se rád podíval na EURO 2020. O postup na něj musejí Seveřané zabojovat v Lize národu, kde je čeká nejprve Srbsko a poté případně lepší z dvojice Skotsko - Izrael.

„Doufám, že dokončí sezonu u nás, aby pokračoval ve svém růstu a stal se ještě větším mužem. Má obrovský talent, ale mnohem důležitější je jeho osobnost. Od té doby, co jsem ho poznal, jsem u něj neviděl ani jeden sobecký okamžik,“ uvedl směrem k Haalandovi kouč Salcburku Jesse Marsch.

Nyní bude na norském mladíkovi a jeho otci, kam a kdy povedou jeho další kroky. Nabídek přijde už v zimě mnoho. V týmu aktuálně vedoucího týmu rakouské ligy se však budou nadále starat o to, aby byl jejich klenot ještě blyštivější. „Budeme se stále soustředit na to, aby si Erling užíval hraní fotbalu, nenechal strhnout svou pozornost na jiné věci a mohl se tak stát ještě lepším fotbalistou i člověkem,“ doplnil Marsch.

