Dortmund - Slavia | Marco Reus nejen o vzoru Rosickém: Líbilo se mi, že hrál srdcem | iSport.cz

PŘÍMO Z DORTMUNDU | V Dortmundu se před 29 roky narodil, vyrůstal v něm, prošel i dorostem Borussie, ale pak „zmizel“ do Ahlenu, později do Mönchengladbachu. V létě 2012 odolal německý reprezentant Marco Reus vábení špičkových klubů z celé Evropy a jako ztracený syn se vrátil do Dortmundu, později za to byl odměněný kapitánskou páskou své černo-žluté pravé lásky Borussie. Před utkáním Dortmundu proti Slavii Praha v posledním kole základní skupiny Ligy mistrů přišel po tréninku v areálu Borussie v Brackelu do studia pro rozhovory, usadil se do křesla, nechal na sebe rozsvítit světla a klidu vyprávěl.

V úterý čeká Borussii Dortmund zápas „o všechno“ proti Slavii Praha v Lize mistrů. Jaký ve vás zanechala dojem v prvním utkání?

„Že je to mužstvo, které velmi běhá. Myslím, že jsem ještě nikdy neviděl takový tým, který by byl na hřišti pořád tak v pohybu. Vždyť tři čtyři hráči naběhají za zápas 14 kilometrů, taková číslo ještě nikdy nikdo neměl. Viděl jsem i část utkání v Barceloně, kde podali výborný výkon a překvapili. Vůbec všechny zápasy Slavie byly těsné a moc nechybělo, aby vyhrála.“

Vybavíte si z toho prvního vzájemného střetnutí nějakého hráče Slavie, který vás zaujal?

„Jméno vám neřeknu, ale zaujalo mě, jak všechno dělají jako mužstvo. Jako mužstvo brání, jako mužstvo útočí. Myslím, že právě ten tým je ta hlavní hvězda. Žádnému není na škodu běhat a jít do souboje za toho druhého, to to mužstvo dělá tak nepříjemným, že se proti němu tak špatně hraje.“

Co tedy čekáte od derniéry slávistů v Lize mistrů?

„Víme, že teď už hráčům Slavie už o tolik nepůjde, ale určitě se budou chtít s Ligou mistrů dobře rozloučit. Proto i tady musíme být obezřetní a víme, že musíme vyhrát a k tomu doufat, že Barcelona zaboduje v Miláně.“

Borussia prožila v této sezoně výkonnostní krizi, cítíte, že se po turbulentních dnech a týdnech situace přece jen uklidnila?

„Ale ano, protože sami jako hráči víme, že se nám před tím nedařilo, nedokázali jsme potvrdit některé výsledky a neměli jsme stabilní výkonnost. Proto pro nás bylo důležité, že jsme poslední dva bundesligové zápasy vyhráli. Především ten v Berlíně proti Hertě, kde jsme sice 2:0 vedli, ale domácí snížili a měli v závěru tlak. Teď se musíme dívat jen dopředu a pokusit se pokračovat v takových pozitivních výkonech. To se však neobejde bez další práce, ale jsme na ni připraveni. Do zimní přestávky nás nyní čeká zápas Ligy mistrů proti Slavii Praha a pak ještě tři utkání v bundeslize a ze všech chceme vytěžit maximum, tedy je vyhrát. Víme, že je to možné.“

V čem tedy byly předchozí výsledkové výpadky Borussie?

„Prostě jsme nehráli tak, jak bychom si představovali, třeba jako před rokem, kdy nám naopak dost věcí vycházelo, a proto jsme tentokrát hodně bodů odevzdali soupeřům. Ano, a podepsalo se na nás i to, jak novináři psali, že jsme v krizi. Pak jsme se naštěstí semknuli a teď držíme ještě více při sobě, vzájemně si pomáháme, podporujeme se.“

Zneklidnil vás takový průběh?

„Ani ne, protože to k fotbalu patří. Nemůže se vyhrávat pořád, ale je třeba se s tím umět vypořádat. A to už se nám snad podařilo.“

Tato sezona je vaše desátá bundesligová, jak moc se fotbal změnil?

„Hodně, ve všech směrech a ohledech, nejvíc asi v rychlosti. Možná také v tom, že před těmi deseti roky nebylo úplně normální, aby mladí osmnáctiletí, dvacetiletí hráči byli v bundeslize tak etablovaní a prostě hráli, byli klíčovými osobnostmi. Člověk se musí přizpůsobovat a musí umět ty nové věci přijmout. Věřím, že se mi to podařilo, že jsem lepším fotbalistou než před deseti roky a že mám ještě nějaké sezony před sebou. Všichni vidíme, že fotbal je prostě vrcholový sport, orientovaný na výsledek.“

Bundesliga prožívá jednu z nejzajímavějších sezon posledních let. Nic není dopředu dané, každý poráží každého. Čím to je?

„Třeba tím, že se nám a ani Bayernu nepodařilo udržet výkonnost z minulých sezon. Velmi dobře se daří Mönchengladbachu, také v Lipsku pod novým trenérem pracují tak, že jsou na špici. Myslím, že pro fanoušky je to takto velmi zajímavé. My jsme rádi, že jsme se po poklesu formy vrátili opět na pozice pro Ligu mistrů a nemáme zase až takový odstup, abychom nemohli dále bojovat o titul. V létě jsme jako mužstvo společně vyhlásili, že naším cílem pro tuto sezonu je titul a za tím si pořád stojíme a dále na tom pracujeme. Jednu nepříjemnou fázi máme za sebou, ustáli jsme ji a jsme na dostřel. Všichni s námi musí počítat.“

Je pro vás svazující být kapitánem Borussie Dortmund?

„Ani ne. Je to čest, ale všichni víme, proč na hřišti jsme, proto mě těší, že pracujeme jako mužstvo, všichni stojíme za sebou a podporujeme se.“

A cítíte tedy větší zodpovědnost jako kapitán?

„Tak to zase ano. Ale tak to zřejmě mají asi všichni fotbaloví kapitáni, protože se na ně lidé víc zaměřují, sledují, co dělají, jak se chovají, reagují na určité situace. Zpočátku to pro mě bylo zcela nové a bylo potřeba si na tu roli zvyknout. Věřím, že se mi to podařilo a nyní se pokouším ve všem přinést týmu jako kapitán to nejlepší.“

Vaše pozice je navíc ještě zvláštní tím, že jste se v Dortmundu narodil. Můžete si dovolit jen tak si vyjít do města?

„Dělám všechno, co chci, takže jdu i doma do města. Nemám s tím problém a není mi nepříjemné, kdy mě lidé na ulici poznají. Navíc vím, že popularita ke fotbalu patří. Dortmund není žádné velkoměsto, žiju tu skoro celý život, s hodně lidmi, které potkávám, se znám.“

Netajíte se tím, že vaším fotbalových vzorem byl Tomáš Rosický. Přestože jste se na hřišti v Dortmundu nepotkali, jak jste tehdy jako dvanáctiletý přivítal jeho příchod do Borussie?

„Samozřejmě moc, protože se pak stal mým oblíbeným hráčem, dalo by se říct vzorem. Když měl poprvé nastoupit za Dortmund v ligovém zápase, přemlouval jsem tátu, že ten zápas musím vidět, že chci jít na stadion. Jenže Tomáš pak onemocněl a nehrál. Takže jsem si na jeho debut musel počkat. Byl to fantastický hráč a to angažmá se skvěle povedlo.“

Co se vám na Rosickém tak líbilo?

„Hodně věcí. Třeba jeho přehled na hřišti, dribling, jeho herní myšlení. A také to, že hrál srdcem a o to zábavnější bylo se na něj dívat.“

A najdete něco, co jste si z jeho hry vzal, co jste okopíroval?

„V té době určitě. Vždyť to byl můj vzor a to se pak podle něj pokoušíte některé věci na hřišti zopakovat a nebo je udělat podobně jako on. Jak přibývají roky a člověk má sám víc zkušeností, tak hledá také vlastní cestu.“

Jednou jste proti sobě hráli v Lize mistrů. Vy za Borussii, on za Arsenal, kam z Dortmundu odešel…

„Ano, na to si vzpomínám, ale bohužel jsme se před zápasem nepotkali, při něm se dá těžko se soupeřem mluvit a po utkání jsem ho propásl, abychom si „pokecali“. Ani jsme si tehdy nevyměnili dresy. Ale přesto jeden jeho mám doma. Přímo od Tomáše mi ho obstaral můj bývalý spoluhráč v Borussii Nuri Sahin (nyní hraje za Werder Brémy – pozn.). Ale věřím, že se brzy uvidíme, že třeba přijede do Dortmundu hrát za tým legend.“

Někteří fotbalisté se vyznali, že by si rádi se svými vzory a idoly rádi zahráli na hřišti v jednom týmu. Platí to i u vás?

„Ale ano. Jen to prostě nešlo. Když Tomáš přišel do Dortmundu, bylo mi dvanáct let, on byl o generaci starší, takže jsme se v jednom týmu vlastně ani nemohli potkat. Ale samozřejmě souhlasím, že to musí být krásný pocit, když se vám poštěstí zahrát si se svým idolem.“

Velké pozdvižení v Německu vyvolal los základní skupiny mistrovství Evropy 2020, kdy se utkáte s úřadujícími mistry světa Francouzi a obhájci evropského zlata Portugalci…

„Také jsem zachytil především ty negativní reakce. Debatu, jak je toto možné, když v jiných skupinách to není tak „nepříjemné“. Ale já se na to dívám jinak. Čekají nás dva skvělé zápasy s velkými soupeři, co víc si fanoušci, ale i my hráči, můžeme přát. Navíc všechny tři zápasy budeme hrát doma v Mnichově, takže věřím, že budeme mít velkou podporu publika a vůbec by to měla být naše výhoda.“