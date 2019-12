Dortmund - Slavia: Proč neanalyzujeme Slavii? ptal se kouč Borussie | iSport.cz

Zklamaný útočník Slavie Stanislav Tecl poté, co proti Dortmundu neproměnil obrovskou šanci • Michal Beránek Sport

Milan Škoda slaví s Vladimírem Coufalem trefu do sítě Liberce • Michal Beránek (Sport)

Fotbalisté Slavie odletěli do Dortmundu k poslednímu utkání Ligy mistrů • Twitter/SK Slavia Praha

Zápas Dortmund – Slavia na O2 TV Sport Moderátor Libor Bouček přivítá ve studiu jako hosty legendárního brankáře Martina Vaniaka a bývalého obránce Tomáše Ujfalušiho. Přímo ze stadionu v Dortmundu vyzpovídá moderátor Michal Hrdlička režiséra Davida Ondříčka a ředitele karlovarského filmového festivalu Kryštofa Muchu i slávistické činovníky Jiřího Bílka, Stanislava Vlčka a Jana Nezmara. Přímo na hřišti bude reportér David Sobišek. Utkání komentují Milan Štěrba a Tomáš Radotínský. Po skončení následují sestřihy ze všech zápasů, které můžete sledovat živě v multidimenzi, a ohlasy v hlavním studiu. Přenosy na O2 TV Sport a O2 TV Fotbal je možné sledovat i díky měsíční službě O2 TV Sport Pack. Více ZDE>>>

Slavia zanechává v Lize mistrů v měřeních s fotbalovými obry velmi dobrý dojem, její odvážnou hru soupeři oceňují. „Ještě dnes ráno jsem se díval na její zápas proti Interu, vypracovali si v něm čtyři gólové šance, jeden jejich útočník šel sám na bránu, ale šanci neproměnil,“ podotkl dortmundský kouč Lucien Favre.

„Je to velice dobrý mančaft. Neskutečně běhají, vždyť skoro každý zápas urazí přes sto dvacet kilometrů, to je skoro světový rekord. Jsou agresivní, vysoko napadají, hrají opravdu velice zajímavě,“ charakterizoval Favre sílu českého suveréna.

Borussia není před poslední rundou milionářské soutěže v nejlepší situaci. K tomu, aby postoupila, potřebuje uhrát víc bodů než Inter doma s Barcelonou. Takže ani vítězství jí nemusí k průniku do vyřazovací fáze Ligy mistrů stačit.

„Všechno je možné. Víme, co musíme dělat. Musíme do toho dát vše a pak záleží i na Barceloně a Interu,“ prohodil Favre. „Myslím, že naše naděje jsou pořád velké. Víme, že musíme hrát svou hru, bohužel to ale nezávisí jen na nás,“ dodal brankář Borussie Roman Bürki.

Dortmund si prožil složitější období, utržil debakl na Bayernu 0:5, pak ztratil doma s outsiderem z Paderbornu za remízu 3:3, v Lize mistrů padl na Barceloně 1:3. Poslední dva bundesligové duely ale vyhrál, na Hertě 2:1 a naposledy smetl Düsseldorf 5:0. „Všichni jsme si po zápase s Paderbornem popovídali. Bylo to pozitivní, každý řekl svůj názor, nikdo si nic nebral osobně. Pomohlo nám to. Kluci, co měli problém a byli pod tlakem, se vrátili k dobrým výkonům,“ vylíčil Bürki.

Vestfálský celek řeší i aktuální nepříjemnost, záložník Axel Witsel doma nešťastně upadl, poranil si obličej a bude do konce kalendářního roku chybět. „Je to škoda. Je to náš důležitý hráč, snad se brzy uzdraví. Ale ještě jsme s ním nemluvili, byl na pohotovosti,“ prohlásil Favre.

Utkání Slavie v Dortmundu se hraje v úterý od 21 hodin.

SESTŘIH LM: Barcelona - Dortmund 3:1. Výhra vynesla domácím postup do jarní fáze