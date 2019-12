Dortmund - Slavia: Roman Bürki, hrdina Žluté zdi. Best of na DVD, šla na něj chvála | iSport.cz

Už během zápasu proslulá „Žlutá zeď“, kotel za jednou z branek vestfálského stadionu, burácela nadšením po jeho zákrocích. A dortmundským chrámem se nejednou dunivě rozléhalo jeho jméno. „Bürki, Bürki, Bürki,“ křičeli fanoušci.

Po utkání ho magická „Südtribüne“ zase vyvolávala, brankář Borussie Roman Bürki před ní předstoupil a vděčně mával. Zasloužil si to, byl hrdinou Dortmundu po výhře 2:1 nad Slavií v posledním kole základní skupiny Ligy mistrů. I proto jde Dortmund dál.

„Jsme jeden tým a dobře jsme bojovali. Pro to tu jsem. V posledních týdnech jsme často dostávali nešťastné góly a já často ani neměl zákrok. Teď jsem to snad trochu napravil,“ povídal skromně Bürki.

Chválili ho jiní. „Předvedl pět nebo sedm zákroků světové úrovně. Zachytal špičkově. Víc udělat nemohl. Bylo to opravdu senzační,“ zasypal chválou svého spoluhráče obránce Borussie Mats Hummels. „Vyhráli jsme všichni, ale on byl neuvěřitelný, fantastický,“ uznal trenér Dortmundu Lucien Favre.

„Těchto devadesát minut si může na DVD nechat vypálit jako „Best of“. Bez něj by nebylo vítězství,“ napsal ve svém hodnocení server ruhrnachrichten.de.

SESTŘIH LM: Dortmund - Slavia 2:1. Domácí slaví, sešívané deptal gólman Bürki

Tomáš Souček ho sice dvě minuty před poločasem překonal, ale jinak? Bürki parádním zásahem nohou zneškodnil hlavičku Petera Olayinky v 8. minutě, o třináct minut později vytáhl pokus Nicolae Stancia k tyči, ve 30. minutě kryl pohotovou ránu Milana Škody, za další čtyři minuty neuvěřitelně reagoval na tečovanou střelu Lukáše Masopusta. V 73. minutě bravurně vytěsnil na roh pumelici Tomáše Součka zpoza vápna, za pár minut lapil nebezpečnou hlavičku Júsufa…

„Je hezké, že hrajeme na Dortmundu a uděláme tu domácího brankáře muže kola. Ukázal, proč je už několik let světovou extratřídou,“ povzdechl si Souček.

„Určitě si ho budu pamatovat dlouho. Hlavně ty dva zákroky z jiné galaxie, kdy nám sebral dva jasné góly. Ale prostě hrajete Ligu mistrů, stojíte proti té největší kvalitě. Navíc paradoxně jsme tady řešili ty gólové situace nejlíp za celou skupinu. Ale on tahal míč ze šibenice, měl fantastické zákroky. Já se na Dortmund často dívám, on potvrdil jen to, co předvádí obvykle. On byl klíč k tomu, že to skončilo vítězstvím domácích,“ uznal slávistický kouč Jindřich Trpišovský.