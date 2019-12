Brabec o Slavii v LM: Postup ztratila na Interu. Nejvíc by jí chyběl Kolář | iSport.cz

SESTŘIH LM: Dortmund - Slavia 2:1. Domácí slaví, sešívané deptal gólman Bürki VŠECHNA VIDEA ZDE

„Jen pozitivně. Slavia dokázala oslovit svou hrou všechny své fanoušky a myslím si, že si udělala velké jméno i napříč Evropou. Když o vás začnou pochvalně mluvit trenéři takových klubů, jako je Barcelona, Inter či Dortmund, ale nejen oni, znamená to, že jste je něčím upoutali. Což byl i záměr, který Jindra Trpišovský zmínil po posledním zápase. To Slavia splnila do puntíku, takže za mě absolutorium.“

Překvapilo vás, jak si Slavia vedla?

„Vzhledem k tomu, jak se prezentovala v minulé sezoně v Evropské lize, jsem očekával, že by mohli být konkurenceschopní. Ale že budou až na jeden zápas víc než vyrovnaným, ne-li lepším soupeřem, to jsem nečekal. Slavia dojela jen na neproměňování šancí. Samozřejmě, že kluci to vnímají jinak, protože neuhráli potřebné body, ale já jsem říkal, že každý bod, který v takové skupině uhrají, bude zázračný, protože soupeři se nacházejí někde jinde. Já si dokonce podle průběhu jednotlivých zápasů myslím, že Slavia měla na to, aby ze skupiny postoupila, i když nakonec skončila pouze se dvěma body.“

Kde tedy Slavia minimálně o postup do Evropské ligy přišla?

„Možná hned v prvním zápase na Interu. Tam kdyby vyhrála, kluci by tomu začali možná věřit ještě víc. A skupina by pak