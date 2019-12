Anssumane Fati: Nejmladší střelec LM! Talent Barcelony válí, nebýt bratra zůstal v Africe | iSport.cz

Ansu Fati odsoudil Inter do Evropské ligy • Reuters

Devadesát vteřin. Co se během nich dá v utkání Champions League stihnout? Většina hráčů se během této chvíle ani nepotká s balonem. To však není případ Ansua Fatiho. Mimořádný talent Barcelony vstřelil na půdě Interu Milán (2:1) během minuty a půl svůj premiérový gól v Lize mistrů a stal se nejmladším střelcem v dějinách soutěže.

Byl zrozen, aby lámal rekordy. Je mu teprve 17 let a 40 dní, ale už nyní si o něm vypráví celý svět. Ansu Fati, drahokam vybroušený v La Masii, dnes spoluhráč Lionela Messiho.

Když svojí brankou zpoza vápna, kdy si narazil s Luisem Suárezem a přízemní střelou uklidil míč k tyči, utnul Interu postupové naděje do jarní fáze, milánský stadion utichl. „Popravdě, byl jsem trochu zděšený. Na stadionu, který dosud bouřil, bylo absolutní ticho. Říkal jsem si, co jsem to provedl,“ popsal své dojmy Fati po utkání.

Zatímco Nerazzurri smutnili, jelikož musí vzít zavděk pouze Evropskou ligou, španělský křídelník ještě netušil, co se mu právě povedlo. „Že jsem se stal nejmladším střelcem v historii Ligy mistrů? To jsem vůbec nevěděl, řekli mi to až teď po zápase,“ smál se v rozhovoru pro klubovou televizi.

„Připadám si jako ve snu, zdá se mi, že všechno se děje strašně rychle. Nestíhám si to ani pořádně užívat, každopádně se musím dál učit, hraji po boku nejlepších hráčů na celém světě. Pokaždé, když dostanu šanci s nimi hrát, snažím se toho využít. Ať už je to vstřelením gólu či prací pro tým,“ zůstal rodák z Guiney Bissau pokorný.

SESTŘIH LM: Inter - Barcelona 1:2. Hosté vyhráli i s kombinovaným týmem

Nebýt jeho staršího bratra, zřejmě by nikdy rodnou Afriku neopustil. Jenže staršího Braima Fatiho si do své mládeže vybrala Sevilla. A tak přišlo na řadu stěhování celé rodiny na Pyrenejský poloostrov. Ansu měl tehdy teprve šest let, ale už v deseti na sebe poprvé oblékl dres Barcelony v její vyhlášené akademii.

Jen se podívejte, co všechno má tento mrštný klučina už na svědomí. Od svého debutu v barcelonském áčku stihl: stát se nejmladším hráčem Barcy, který oblékl její dres v Champions League, je druhým nejmladším debutantem ve španělské reprezentaci a od úterní noci i nejmladším střelcem v dějinách milionářské soutěže.

Trefou na slavném stadionu Giuseppeho Meazzy překonal jiného afrického rekordmana. Primát pro nejmladšího střelce v Lize mistrů od října 1997 držel ghanský fotbalista Peter Ofori-Quaye (17 let a 195 dní), který oblékal dres Olympiakosu.

Podobný kousek ještě jako šestnáctiletý zvládl Fati ve Španělsku. Na konci srpna se stal nejmladším střelcem Barcelony v lize a třetím nejmladším v historii celé La Ligy.

Už jeden takový mimořádný talent katalánský velkoklub jednou vychoval – před deseti lety měl skvostně nakročeno Bojan Krkič. Právě on držel věkové rekordy před Fatim, ale svůj potenciál nedokázal rozvinout v Barceloně, AC Milán či slavné Premier League, kde oblékal dres Stoke. Dnes působí v USA v Montrealu Impact.

Zda Fati napíše jiný příběh, se teprve uvidí.