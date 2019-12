Zázrak z Bergama. Klub dokázal, co v LM ještě nikdo. Gratuloval i Buffon | iSport.cz

Fotbalisté Bergama postoupili do osmifinále Ligy mistrů, přestože úvodní tři zápasy ve skupině prohráli. To se ještě žádnému týmu nepodařilo. Atalanta v rozhodujícím duelu zvítězila ve středu 3:0 nad Šachtarem Doněck a v premiérové sezoně v soutěži prošla do vyřazovací části. Podle brankáře Pierluigiho Golliniho přitom po porážce 1:5 ve třetím kole na hřišti Manchesteru City už všichni mužstvo odepsali.