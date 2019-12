Depay dal gól a málem se popral s fanoušky. Vadila mu vlajka s oslem! | iSport.cz

Jeden z fanoušků Lyonu po závěrečném hvizdu snesl na hřiště obrázek osla s výzvou, aby brazilský obránce Marcelo vypadl z klubu. Když ho Depay uviděl, rozběhl se k tribuně a chtěl transparent sebrat. Potom se do hromadné strkanice přidali i další diváci a hráči. Rozzuřeného Nizozemce musel na trávníku uklidňovat spoluhráč Jason Denayer.

VIDEO:



Lyon Captain Memphis Depay went after a supporter after the fan walked onto the pitch, holding a donkey banner with the writing "Marcelo leave the club" pic.twitter.com/Ck4zAGnNiC