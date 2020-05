Kolář o svém přerodu v Plzni: Opustil jsem bublinu. Srovnal Guľu s Vrbou | iSport.cz

Šestinásobný vítěz české ligy Daniel Kolář zanechal nesmazatelnou stopu zejména ve Viktorii Plzeň, s níž má na kontě hned pět titulů, ale také zisk českého poháru a byl i u historicky prvních třech účastí klubu v Lize mistrů. Coby host doprovodného studia Ligy mistrů na stanicích O2 TV Sport a O2 TV Fotbal, které bude dnes od 21 hodin věnováno duelu Manchester City – Plzeň z ročníku 2013/2014, promluvil o svém přerodu z hráče ve funkcionáře i o tom, co by udělal v kariéře jinak.

V profesionální kariéře odehrál přes 450 utkání, působil ve Spartě, Slovácku, Blšanech či tureckém Gaziantepsporu. Největších úspěchů dosáhl ale v dresu Viktorie Plzeň. Kromě pěti mistrovských titulů a prvenství v českém poháru si v jejím dresu zahrál Ligu mistrů.

I vzhledem k jeho silným vazbám ke klubu se jej plzeňský boss Adolf Šádek rozhodl v Západočeském celku udržet. Kolář „vyměnil kopačky za sako“ a aktuálně vykonává post sportovního ředitele mládeže.

„Nevěděl jsem, že nabídka přijde. Pan Šádek se ale zachoval, jak se zachoval, vždy byl ke mně férový a tohle byla další věc z jeho strany, která mě potěšila. Nebudu říkat, že jsem neměl nabídku na pokračování na hřišti, ale bylo by to za cenu toho, že bych asi nebyl zdravotně stoprocentně připravený. Řekl jsem si, že už není na co čekat, že dříve nebo později budu muset končit. Přišlo mi to jako férová nabídka, i s tím, že bych se mohl naučit něco z druhé strany, a to řekněme u nás od toho nejvyššího, pana Šádka. Kývl jsem a domluvili jsme se,“ objasnil, jak se rodil jeho přerod ve funkcionáře.

Ten přinesl mnoho změn. Kolář musel kompletně změnit i své myšlení. „Nikdo si to nedokáže představit, dokud to nezažije. Musím říct, že je to na jednu stranu těžké, ale na druhou vám to dává neuvěřitelné možnosti. Žil jsem v takové naší fotbalové bublině, ale teď mám větší rozhled a spoustu možností. Je fajn z té bubliny vystoupit,“ uvedl Kolář a přiznal, že mu k adaptaci pomohla i rodina, která ho celý život na něco podobného připravovala.

„Chtěli, abych dostudoval a měl i jiné zájmy než fotbal. To, na co jste byl zvyklí, u mě patnáct let profesionální kariéry, tak ze dne na den skončí a najednou si musíte poradit.“

Byl bych větší svině

Během kariéry patřil k nejlepším záložníkům v lize, probojoval se i do reprezentace. Ačkoliv je se svou kariérou Kolář spokojený, najdou se věci, které by udělal jinak.

„Byl bych větší svině. Na hřišti jsem občas raději přihrával nebo hledal spoluhráče, který je lépe postavený, místo toho, abych nekoukal doprava doleva a střílel na bránu i za cenu toho, že by gól nepadl. Je ale spousta věcí, které zjistíte až v průběhu kariéry. To jsou zkušenosti, každý si to musí prožít,“ uvědomuje si 34letý bývalý fotbalista.

V zimě došlo ve Viktorii k výrazné změně. Pavla Vrbu nahradil na trenérské židli slovenský stratég Adrian Guľa. Plzni to přineslo nový impuls. „Má trochu jiný styl práce, než měl pan Vrba. Přinesl nové prvky. Přeci jen, když jste někde dlouho, hráči vědí, co bude za trénink a naopak trenér ví, jak hráči budou trénovat, ničím se už nepřekvapíte. Spadne to do takového stereotypu a ne vždy je rutina dobrá. I když má obdobný pohled na fotbal jako Pavel Vrba, chce dávat góly, útočit, držet míč, tak na to jde svou cestou. Přál bych mu, aby byl minimálně stejně úspěšný,“ řekl Kolář.