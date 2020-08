Barcelona vyzve rozjetého obra. Neapol nás vystrašila, přiznal Suárez | iSport.cz

Barcelonu poslal do vedení stoper Lenglet • Reuters

Luis Suárez a Lionel Messi, dvě největší hvězdy Barcelony slaví ranku do sítě Neapole • ČTK/AP

Fotbalisté Barcelony se radují z branky do sítě Neapoli v odvetě osmifinále Ligy mistrů • ČTK/AP

Fotbalisté Barcelony se radují z branky do sítě Neapoli v odvetě osmifinále Ligy mistrů • Reuters

Liga mistrů se kvůli koronavirové pandemii od čtvrtfinále dohraje na turnaji pro osm nejlepších celků v Lisabonu. Barcelona vyzve rozjetý Bayern, který v osmifinále vyřadil Chelsea po výhrách 3:0 a 4:1, v pátek na Estádio da Luz.

„Hraje se na jeden vítězný zápas, takže každý má šanci. Bude to 50 na 50,“ řekl Suárez v televizním rozhovoru. „Bayern je skvělý soupeř a adept na celkové vítězství, stejně jako každý z osmi týmů v Lisabonu. Hraje se 90 minut a jedenáct proti jedenácti. Uvidíme, kdo bude lepší a postoupí do semifinále,“ doplnil třiatřicetiletý Uruguayec.

Těší ho, že druhý tým uplynulé sezony španělské ligy dokázal vyřadit nepříjemnou Neapol. „Tohle jsme chtěli. Poslední tři týdny od konce La Ligy jsme se připravovali na zápas s Neapolí. Věděli jsme, jak těžký soupeř nás čeká, vzhledem k tomu, jak nám to zkomplikovali v prvním utkání. Důležitá věc je postup. Teď začneme myslet na Bayern,“ prohlásil Suárez.

Hosté začali na prázdném stadionu Camp Nou aktivněji a Dries Mertens už ve druhé minutě trefil tyčku. „Neapol si dokáže v lize vytvářet hodně šancí a věděli jsme, že je budou mít i tady. Na začátku nás vystrašili, ale první gól jsme dali my. Kdyby skórovali první oni, znejistilo by nás to. Celkově myslím, že jsme utkání zvládli dobře,“ uvedl Suárez.

V první minutě nastavení úvodní půle z penalty zvýšil na 3:0, ale ještě před pauzou odpověděl rovněž z pokutového kopu Lorenzo Insigne. Italské mužstvo už po změně stran kontaktní zásah nepřidalo, přestože mělo několik příležitostí. Branka střídajícího Arkadiusze Milika neplatila kvůli ofsajdu.

„Neapolský gól pro nás byl takovým varováním. Ve druhém poločase jsme už museli myslet na postup. Očekávali jsme, že budou vysoko presovat a nechají nám minimum prostoru,“ konstatoval bývalý hráč Ajaxu nebo Liverpoolu.

