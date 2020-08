Lyon, Ronaldovo prokletí. Nedvěd zůstává, trenér Sarri končí! | iSport.cz

Maurizio Sarri dokázal v LM dovést Juventus jen do osmifinále • Reuters

I ta sebevětší hvězda má svého neoblíbeného, až osudového soupeře. V případě Cristiana Ronalda je to dozajista Olympique Lyon. Legendární Portugalec v posledních deseti sezonách pouze dvakrát skončil už v osmifinále Ligy mistrů – a pokaždé to bylo zásluhou francouzského celku. Zatímco vyřazení v barvách Realu v roce 2010 zahladily pozdější triumfy, páteční zklamání ve službách Juventusu hned tak nepřebolí. Ani dva góly a výhra 2:1 na postup nestačily…

Osmifinálová série mezi Lyonem a Juventusem trvala vinou pandemie COVID-19 v podstatě půl roku – a skončila velkým překvapením. Francouzský celek po domácí únorové výhře 1:0 prohrál v turínské odvetě 1:2, což mu stačilo k postupu do čtvrtfinále. V něm se utká s Manchesterem City.

„Je to jeden z nejlepších momentů v mé kariéře. Vyřadit Juventus na jeho hřišti je skutečně paráda,“ zářil Rudi Garcia, trenér Olympique.

Zato zástupci Juventusu jen těžko hledali slova. Tak brzký konec v Champions League je pro jednoho z jejích favoritů hořké selhání, které se neobejde bez následků.

První na ráně je samozřejmě trenér Maurizio Sarri, kterého Juventus odvolal v sobotu odpoledne. Podle spekulací italských médií by ho mohli nahradit Simone Inzaghi (Lazio) nebo Zinedine Zidane (Real), Gazzetta dello Sport uvádí, že klub už kontaktoval Mauricia Pochettina (naposledy Tottenham).

„Tahle sezona pro nás byla hořkosladká,“ uvedl boss Andrea Agnelli s odkazem na nedávný zisk rekordního devátého italského titulu v řadě. „Ale takové vyřazení z Ligy mistrů nám samozřejmě přineslo zklamání. Zatímco v minulých letech pro nás Champions League představovala sen, nyní musí být naším cílem. V příštích dnech budeme vše důkladně zvažovat a rozhodneme, jak půjdeme dál v příští sezoně. Musíme přijít na to, jak znovu získat entuziasmus a hlad. Stále slyším, že máme nejstarší kádr v Evropě, i na to se budeme muset podívat. Čeká nás hloubková analýza,“ dodal mnohoznačně. Viceprezident Pavel Nedvěd by měl však podle jeho slov navzdory informacím některých obskurních italských médií v Juventusu určitě pokračovat…

Smutným hrdinou zápasu byl neznámý německý sudí Felix Zwayer, který ve spolupráci s VAR nařídil dvě penalty – a obě špatně.

Nejprve domácí Rodrigo Bentancur připravil čistým skluzem o míč Houssema Aouara, škrtl o něj, až když byl protihráč už dávno v pádu. Jenže VAR Zwayerův verdikt posvětil a Memphis Depay panenkovským dloubákem dal Juventusu na vědomí, že na postup potřebuje vstřelit minimálně tři góly.

Ještě před přestávkou Cristiano Ronaldo srovnal z pokutového kopu nařízeného za Depayovu ruku, Holanďan marně reklamoval, že ji měl při střele Miralema Pjaniče předpisově u těla a nezvětšil s ní jeho objem. Viděli to všichni – pouze VAR ne.

Když pak Ronaldo krásnou střelou poslal v 60. minutě Juventus do vedení, zdálo se, že favorit náročný úkol zvládne, času bylo ještě dost. Jenže Lyon si už postupový výsledek celkem v pohodě pohlídal.

„O postup jsme bohužel přišli v prvním zápase, respektive v jeho prvním poločase. Liga mistrů je soutěž, která nebere zajatce, takže jsme navzdory naším skvělým výsledkům v ní už mimo hru,“ poznamenal Sarri s tím, že se o svůj džob nebojí. „Nemyslím si, že velcí šéfové dělají rozhodnutí na základě jednoho zápasu, určitě vezmou v potaz celou sezonu. Mám platný kontrakt, který budu respektovat.“

V sobotu ale přišlo oznámení, že Sarri byl šéfy turínského klubu odejit. Už po roce ve funkci, devátý titul v řadě nestačil. Juventus čeká zřejmě horké léto.